Igualdad que forma, derechos que transforman, es la propuesta de la UCO con motivo del 8M

La Universidad de Córdoba conmemora el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, con la campaña “Igualdad que forma, derechos que transforman”, una propuesta impulsada por la Comisión de Igualdad de la UCO. La iniciativa se enmarca en el lema global promovido por ONU Mujeres para 2026, “Derechos, justicia y acción por y para todas las mujeres y niñas”, que subraya la necesidad de garantizar la aplicación efectiva de los derechos y reforzar el compromiso colectivo con la igualdad real.

Con esta doble referencia —la institucional y la internacional—, la Universidad de Córdoba reafirma su trayectoria y compromiso con la igualdad de género. El lema elegido pone el acento en el papel transformador de la educación superior: formar en igualdad implica no solo transmitir conocimiento, sino también promover valores, pensamiento crítico y responsabilidad social. Al mismo tiempo, defender derechos que transforman supone consolidar avances, afrontar retos pendientes y actuar frente a cualquier retroceso.