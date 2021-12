Videojuegos, pre-campanadas y mucha diversión en la navidad más friki de Cádiz

La Casa de la Juventud acogerá el próximo martes, 28 de diciembre, la celebración del tradicional evento conocido como La Navidad más Friki, unas jornadas navideñas que se desarrollarán durante todo el día, en horario de 12:00 a 22:00 horas. Esta iniciativa, que está organizada por la Asociación Cultural Milenaria y la Delegación de Juventud e Infancia del Ayuntamiento de Cádiz, contará con una amplia propuesta de actividades que combinan la Navidad y el ocio alternativo friki, dirigidas a la población infantil y juvenil. Las personas asistentes podrán disfrutar de talleres de manualidades, en los que podrán crear sus propias tarjetas Pop-Up navideñas, adornos de duendes y estrellas o un mini árbol de Navidad. Y también se desarrollará el popular taller de Hama Beads.

Además, las personas participantes contarán con el conocido Rincón del Artista, donde dibujantes de la provincia, como Chronicles of Momo, Elohim Pacheco, Isabel Gil, Laurart Draws, Ruru y Sara Bernardt, expondrán y compartirán sus ilustraciones. El público juvenil también podrá disfrutar de los videojuegos más actuales en distintas plataformas y de un amplio surtido de juegos de mesa A cargo de Pacto del Loto se realizará un torneo de Magic The Gathering, mientras que la comunidad gaditana de jugadores organizará un torneo de Yu-Gi-Oh! La asociación Zone4LOL celebrará dos torneos de League of Legends, en modalidad 1v1 y 2v2. Entre otros torneos de videojuegos, destacan los conocidos de Super Smash Bros Ultimate (en colaboración con Smash Cádiz), FIFA 22, Dragon Ball FighterZ, Just Dance 2022 y el aclamado Rocket League. En juegos de mesa las personas participantes podrán proclamarse campeones participando en los torneos de Rhino Hero Super Battle, Draftosaurus, ¿Alcachofas ¡no, gracias! y el siempre exitoso Crokinole.

Además, los y las visitantes podrán poner a prueba sus conocimientos frikis navideños con un concurso de preguntas Kahoot y con el Stopots, que podrán jugar a través de sus teléfonos móviles. A partir de las 17:30 horas, sus Majestades los Reyes Magos Frikis de Oriente estarán en el recinto para atender las peticiones de todos los niños y niñas, que lo deseen y conocer de primera mano sus peticiones. Y a las 21:45 horas, como cierre del evento, adelantarán la bienvenida al Año Nuevo con las Pre-Campanadas Friáis, a las que estarán todas las personas asistentes invitadas.

Estas jornadas tienen un fin solidario, por lo que a las 21:30 horas se tiene previsto realizar un sorteo benéfico de una cesta navideña. Por cada donación de alimentos de desayuno, se entregará una participación para el sorteo de la Gran Cesta Milenaria. Las donaciones irán destinadas a la sede gaditana de Calor en la Noche. Se trata del primer evento presencial de la Asociación Milenaria en la Casa de la Juventud de Cádiz desde el inicio de la crisis sanitaria, por lo que la expectación y la ilusión del público, socios y socias de la entidad es mayor que en otras ocasiones. Se recuerda a las personas que deseen asistir al evento que es obligatorio el uso de la mascarilla y cumplir con el resto de medidas sanitarias que estén en vigor en ese momento, en el interior del recinto. La entrada es libre y gratuita hasta completar aforo. Este evento cuenta con la colaboración y la participación de Tierra Media, El Dorado, Zone4LOL, Smash Cádiz y Pacto del Loto.