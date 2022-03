Román asegura que el contrato del proyecto del centro de La Cucarela se firmó en 2007

El alcalde de Chiclana, José María Román, ha mantenido una reunión con integrantes de la Plataforma en defensa de la sanidad pública y por la construcción del centro de salud La Cucarela. Un encuentro en el que también ha estado presente la delegada municipal de Salud, Pepa Vela, y en el que el regidor chiclanero ha informado de los últimos hecho acontecidos con respecto a la construcción del centro de salud de La Cucarela. Así pues, el alcalde ha explicado que el pasado 25 de febrero de 2022, el Ayuntamiento recibió una carta de la delegada provincial de Salud, “en la que se dice que la Consejería de Salud no dispone de información sobre la parcela que el Ayuntamiento tiene intención de ceder para la construcción del centro de salud y pide información para que pueda ser estudiada y valorada. También dice que no queda descartada la construcción, sino que a corto plazo no se contempla, planteándose el estudio de la situación del centro de salud de Padre Salado”, ha explicado el alcalde.

En este sentido, José María Román ha aclarado que “este expediente no es un expediente aislado que ha nacido ahora con la plataforma, porque esto tiene que ver con un convenio que firmé yo como alcalde y, en base a ese convenio, la Consejería de Salud se comprometió a las mejoras de los centros de salud de Padre Salado y Jesús Nazareno y a la construcción de dos nuevos centros de salud, Los Gallos y La Cucarela. Todo ha tenido unos tiempos y en aquel entonces se plantea la necesidad de ambos centros de salud”, ha recordado el alcalde, destacando que “a mí me tocó iniciar este expediente. Cuando se produce el cambio de Gobierno con la llegada del cuatripartito, es cuando se firma el contrato para la redacción del proyecto de La Cucarela, el 27 de noviembre de 2007, y quien firma el contrato es el entonces alcalde, el señor Marín. Una vez redactado el proyecto, que lo tenemos aquí, se me entrega a mí, porque de nuevo yo soy alcalde, fruto del contrato firmado por el anterior Gobierno municipal”. “Por todo ello, queda claro que esto no es un asunto de las personas que integran la plataforma o de este alcalde. Es un asunto que viene de atrás, en el que han estado implicados los distintos gobiernos y que, cuando volvimos, nos interesamos para que se construyera el centro de salud de Los Gallos y, una vez puesto en marcha el mismo, aunque no lo hayamos cobrado porque se nos debe al Ayuntamiento casi tres millones de euros, la prioridad ahora para la mejora de la atención primaria en Chiclana es la construcción del cuarto centro de salud”, ha señalado José María Román.

Además, el alcalde ha especificado que toda esta información “se la he enviado en una carta a la delegada provincial de Salud. En ese escrito le digo que ni el señor Marín ni yo mismo pudimos hacer bueno la construcción del centro de salud de La Cucarela, porque el proyecto era de cuatro millones de euros, conforme a las exigencias solicitadas por los propios técnicos del SAS y el crédito asociado al convenio inicialmente firmado era del todo insuficiente. Ahora hablamos de un momento económico distinto, con muchos fondos europeos y con una fuerte financiación para España, por eso no queremos dejar pasar ese tren y creemos que es importante que la Consejería se acuerde de este proyecto. Por eso, pedimos colaboración y que la Junta de Andalucía sea consciente de la importancia que tiene en Chiclana la atención primaria y la construcción de un nuevo centro de salud, porque fue algo que la Consejería ya estimó necesario en 2005, en 2022 y con 20.000 habitantes más, será más importante todavía”.