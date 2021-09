La remodelación de la calle Héroes del Baleares se licitará en octubre

El Ayuntamiento de San Fernando ya ha redactado el proyecto de la remodelación integral de la calle Héroes del Baleares y tiene previsto licitar en el mes de octubre las obras de esta actuación con la que no solo acomete una necesaria actuación en una vía con canalizaciones antiguas, sino que refuerza su apuesta por el centro comercial abierto y por revitalizar desde el punto de vista económico esta zona de la ciudad. La alcaldesa, Patricia Cavada, ha sido informado hoy que el Gobierno municipal destinará a esta importante actuación una inversión de cerca de 710.000 euros, de la que unos 570.000 euros los aporta el Plan Invierte de la Diputación de Cádiz. El plazo estimado para la ejecución de la obra es de seis meses y medio desde que se inicie.

Cavada ha resaltado que “en el centro de nuestra ciudad tenemos vías públicas con canalizaciones muy antiguas, algunas de más de 70 años, que han ido dando problemas en los últimos tiempos y que han obligado a realizar constantes actuaciones para paliar las deficiencias por la falta de inversión de etapas previas”. Frente a eso, la regidora ha destacado la apuesta del actual Gobierno local por realizar obras de mejora de la calidad urbana y el alcantarillado, que en lo que va de mandato han sumado ya cerca de 2,5 millones de euros. “Desarrollamos actuaciones de forma permanente, ya que no ha habido ni un mes en el mandato en el que no se haya estado intervenido en vías del centro de la ciudad. Además, son inversiones de gran envergadura, porque no se trata de acciones superficiales de adoquinado o acerado, sino que dado el estado de las calles hay que renovar en su totalidad las infraestructuras”, ha añadido.

Para Cavada, “con estas obras no solo se renovar el estado de las vías para mejorar la vida de los vecinos y vecinas, sino que también es fundamental el hecho de que se mejora la calidad urbana y el atractivo de nuestras calles para fomentar la dinamización económica, especialmente del centro de la ciudad donde hay un mayor número de comercios y establecimientos hosteleros”. En palabras de la primera edil, “con estas actuaciones en el centro potenciamos la actividad en el comercio y la hostelería, generando riqueza y empleo en la ciudad, de la misma forma que ocurre cuando intervenimos en otras zonas como los suelos y espacios productivos como Fadricas, etc.”. Por si eso fuera poco, la propia ejecución de estas obras, así como las demás que está promoviendo el Ayuntamiento de San Fernando, cumple también con el objetivo de impulsar la actividad económica del sector de la construcción, y generar empleo en este segmento.

En el caso de Héroes del Baleares, se trata de una importante arteria de la ciudad y una de las más transitadas, que se sitúa además frente a un espacio emblemático como la Alameda Moreno de Guerra y que conecta con la céntrica calle Real. La intervención en esta vía es una actuación de envergadura que van a desarrollar de forma conjunta las Delegaciones de Desarrollo Sostenible y Desarrollo Urbano, en coordinación con la de Movilidad y Transporte, y que busca dar solución a los importantes problemas que presenta el alcantarillado de esta vía, que tiene serios riesgos de hundimiento por su antigüedad, al tiempo que se mejorará la accesibilidad y la movilidad. Además, los trabajos también permitirán la mejora de la calidad urbana, y actuaciones como el soterramiento de los contenedores de la calle. Con este proyecto se busca dar una mayor preponderancia al uso peatonal frente al vehículo en esta calle en la que se va a mejorar la accesibilidad con acerados más amplios, eliminando barreras y apostando por una movilidad más amable. La actuación prevista incluye la mejora de las redes de abastecimiento, saneamiento y riego, sin olvidar las soterradas de alumbrado, baja tensión y telecomunicaciones. Asimismo, se renovará todo el pavimento y se instalarán nueva señalización y mobiliario urbano, al igual que arbolado y elementos de jardinería y vegetales, que en la zona más cercana a calle Real incluirá unos parterres para embellecer aún más el entorno.