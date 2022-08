Puerto Real lanza una campaña ciudadana contra la 'sumisión química'

El Ayuntamiento de Puerto Real lanza la campaña ‘CORAZÓN OPEN COVER’, para concienciar y luchar contra la sumisión química, las agresiones, las violaciones y los acosos contra mujeres. La Unidad de Feminismos LGTBI del Ayuntamiento de Puerto Real pretende, asegura el concejal Carlos Salguero, “concienciar a la población en general, en contra de las agresiones sexuales, poniendo el foco de atención en la sumisión química y, concretamente, en los denominados ‘pinchazos’, una nueva forma de intimidar y violentar a las mujeres en el disfrute de su tiempo de ocio”. La campaña ‘CORAZÓN, OPEN COVER’ es una idea original del Ayuntamiento, con la que se pretende transmitir un mensaje positivo en el que las interacciones y/o relaciones entre las personas deben estar basadas en la aceptación y el consentimiento y para todo lo que no sea entendido así, está cerrado, no es admitido, y por supuesto, no se pretende poner el foco de atención en la mujer como víctima, sino en la responsabilidad de quien ejerce esos comportamientos violentos y vejatorios hacia las mujeres.

Corazón Open Cover es, defiende el Ayuntamiento, "sinónimo de estar abierta a la vida, a disfrutar del día y de la noche ocupando los espacios, sin tener que limitar tus movimientos por miedo a que ninguna otra persona te haga elegir no estar". “Las mujeres, y todos en general, tenemos derecho a disfrutar del ocio nocturno, a disponer de los espacios cerrados creados a tal efecto: locales, discotecas, pubs…, a disfrutar de los lugares destinados a conciertos y demás actos donde se concentre gran número de personas sin que medie el miedo y la ansiedad a lo que se las pueda hacer por el hecho de ser mujeres”, señala Salguero. A través de esta campaña se invita al deber cívico y ciudadano de denunciar, tanto si sufres una agresión sexista directamente como si la presencias, teniendo en cuenta que los denominados ‘pinchazos’, son considerados un hecho grave de violencia hacia la mujer, en definitiva, un delito. Esta campaña se distribuirá, para darle visibilidad, en los locales de ocio de Puerto Real, así como en los institutos de educación Secundaria y Bachillerato, con la idea de llegar a la población más joven.