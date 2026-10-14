Puerto Real acerca a los jóvenes la historia de la Noria de Autrán en las Jornadas Europeas de Patrimonio

Puerto Real participará el próximo sábado 24 de octubre, a las 11:00 horas, en las Jornadas Europeas de Patrimonio con una actividad centrada en la Noria de Autrán, uno de los elementos patrimoniales más singulares del municipio. La cita se desarrollará en el parque de El Almendral, en la calle Juan Antonio Campuzano, y estará dirigida a jóvenes de entre 14 y 20 años.

La propuesta forma parte de la edición de 2026 de las Jornadas Europeas de Patrimonio, que este año se celebran bajo el lema “Patrimonio en riesgo: revivir, resistir, imaginar”. El objetivo es concienciar a la ciudadanía sobre las amenazas medioambientales y sociales que afectan a la conservación del patrimonio cultural, a través de actividades participativas y de cercanía.

En el caso de Puerto Real, la jornada permitirá a los participantes conocer la historia de la Noria de Autrán, su valor cultural y su importancia dentro del entorno de El Almendral. Además del recorrido interpretativo, la actividad incluirá una acción de limpieza y cuidado del espacio, con la intención de implicar directamente a la juventud en la conservación del patrimonio local.

La iniciativa está organizada por la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deportes, con la colaboración del Ayuntamiento de Puerto Real, a través de la Delegación Municipal de Juventud que dirige la concejala Nazaret Ramírez. El grupo de participación será reducido, con entre 20 y 25 plazas, y las personas interesadas pueden inscribirse a través de WhatsApp en el número 685 45 00 37.

La actividad plantea una forma práctica de acercarse al patrimonio: conocerlo, recorrerlo y cuidarlo. Una invitación a que los jóvenes de Puerto Real miren de otra manera su propio entorno y participen en la protección de un espacio que forma parte de la memoria y la identidad del municipio.