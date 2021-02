PSOE, Adelante y Unión Portuense piden el cese de Martínez como 'presidente' de la comisión Covid

Los portavoces municipales del PSOE, Adelante El Puerto y Unión Portuense han reclamado el cese del teniente de Alcalde y portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, Juan Antonio Martínez, como presidente de la Comisión Covid al considerar que bajo su presidencia "no es efectiva". Estos grupos políticos creen que a Martínez "no le toma en serio el Equipo de Gobierno", ya que "aunque consideran positivo su esfuerzo", aseguran que "no es el presidente que la comisión necesita".

Esta comisión fue creada para establecer encuentros periódicos, donde se aportase toda la información sobre la situación general de los contagios, y la valoración y análisis de las diferentes medidas que haya que ir tomando a nivel local. Pero, los tres grupos políticos consideran que "no tiene efectividad real" tras meses de reuniones.

"El alcalde no acude a las reuniones"

Las tres formaciones denuncian abiertamente que el alcalde de El Puerto, Germán Beardo, no acude a las reuniones convocadas, siendo, de facto, el presidente de la Comisión Covid del Ayuntamiento de El Puerto. "Algunas de las convocatorias se han visto suspendidas para priorizar otras", denuncian estos grupos políticos que también aseguran que hay concejales del gobierno con gestión directa sobre la pandemia que no asisten a pesar de haber sido convocados y que no se traslada la información municipal oportuna.

Además apuntan que las medidas que se proponen no son ejecutadas. "A lo máximo que se llega por parte del gobierno es a leer los datos que les llegan de otras administraciones", aseguran PSOE, Adelante y Unión Portuense que piden a Beardo que "se tome en serio esta comisión" y que se sustituya a Martínez ya que "no parece que sea el concejal con peso que debería ser".