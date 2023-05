Podemos Cádiz quiere impulsar un Plan Municipal contra el Suicidio y una ventanilla para tramitar ayudas sociales

La candidata de Podemos a la Alcaldía de Cádiz, Marina Liberato, quiere impulsar si logra la confianza de la ciudadanía en las próximas elecciones municipales una ventanilla única que ayude a gestionar derechos sociales como el Ingreso Mínimo Vital, la Renta Mínima, los bonos de luz, agua o gas, ayudas al alquiler y otros planes que vayan encaminados a “rescatar personas y sacarlas del boquete de la exclusión social”. Liberato considera que el Ayuntamiento de Cádiz debe actuar como “aliado” de las personas en situación de exclusión y poner “todos los recursos humanos y técnicos necesarios para que la ciudadanía sortee la brecha digital, las trabas burocráticas, la falta de acceso a internet y otros impedimentos que provocan que haya gente que no accede a sus derechos sociales”.

La ventanilla única de derechos sociales que propone Podemos sería una oficina dependiente de la Delegación de Servicios Sociales “con personal suficiente y que explique cómo hacer los trámites o que directamente se le hagan a las personas interesadas y que por diversos motivos no puedan o no sepan cómo hacerlo”. La alcaldable morada ha puesto de ejemplo el servicio de asesoramiento que los morados tienen en su sede para tramitar el Ingreso Mínimo Vital y ha dicho que “el acceso a derechos básicos no puede depender de la voluntad de un partido político, una ONG o un sindicato”, por lo que plantea que sea la propia administración municipal quien se encargue de “hacer efectivos los derechos sociales”.

Sobre Servicios Sociales, Marina Liberato ha asegurado que es “la bandera más importante” de Podemos y ha prometido reforzar la atención a mujeres víctimas de violencia de género, aumentando los recursos y creando refugios seguros, así como la protección a menores abriendo nuevos espacios de acogida temporal y el apoyo a personas dependientes, para lo que los morados consideran que es necesario que crezca el número de profesionales destinados a la ayuda a domicilio. Los morados incluyen también en su programa de gobierno un plan municipal de prevención del suicidio con el objetivo de mejorar la salud mental y emocional de la ciudadanía y evitar que las personas en riesgo finalmente se quiten la vida.