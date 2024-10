La pesca de Barbate lanza su última voz de alarma

El sector de la pesca de Barbate lanzó este fin de semana su enésima voz de alarma ante las políticas pesqueras de la Comisión Europea y la propuesta del recorte de la cuota del boquerón en el Golfo de Cádiz del 56%. Un centenar de personas se concentraron este sábado en la puerta del Ayuntamiento de Barbate ante lo que consideran el "atropello" de las instituciones europeas sobre el sector pesquero gaditano y andaluz.

Hay más de 200 familias que se podrían ver afectadas de manera directa y 600 familias que dependen de forma indirecta de la pesca en la localidad ante un eventual parón de la pesca en el golfo de este pescado.

Y es que lo que propone la Comisión Europea sería lesivo, según el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, para los intereses españoles. El recorte en las cuotas del boquerón en aguas del Golfo de Cádiz afectaría a las flotas de Barbate, Cádiz y Sanlúcar, lo que supondría que si se aprueba la medida la flota debería estar amarrada en el puerto hasta el mes de junio del próximo año.

El Gobierno de España ha expresado a través del ministro que se revise o se retire la propuesta oponiéndose de forma "clara y transparente".

La Junta, pescadores y empresarios: "Es ilegal y va en contra de la realidad socioeconómica"

En Más de Uno Bahía de Cádiz hemos analizado la situación con el sector pesquero de Barbate y con la Junta de Andalucía, quien tiene las competencias de Pesca en la comunidad autónoma. El director general de Pesca de la Junta de Andalucía, José Manuel Martínez Malía, cree que el informe en el que se apoya la Comisión Europea para la propuesta "no es concluyente" y cree que la flota de cerco "es la más sostenible en la forma de captura".

Además, dice el responsable de pesca de la Junta de Andalucía que es la flota que más contrataciones tienen a bordo. "No entendemos por qué la Comisión Europea no para de dar malas noticias al sector que solo quiere trabajar", dice Malía que cree que hay riesgo de que el puerto de Barbate cierre.

Sentimiento que comparte Enrique Riobóo, empresario exportador de pescado, y Juan Verdugo, presidente de la OPP6 Organizacion de Productores Pesqueros Artesanales de Barbate que cifran en 200 empleos directos y 600 empleos indirectos los que hay en juego. Alertan de una situación socioeconómica que puede agravarse en la comarca y denuncian que ellos han cumplido los planes propuestos por Europa pero "los objetivos biológicos no se han cumplido".

Denuncian también que los informes "no son fiables" ya que "los biólogos no pueden mirar el stock real de boquerón que hay en el Golfo de Cádiz". "Están basando una medida en unos informes que no tienen veracidad ninguna", denuncian

El relevo generacional en el punto de mira: "Nadie va a querer trabajar en la pesca"

Riobóo y Verdugo creen que Bruselas no entiende la realidad socioeconómica de Cádiz "y si lo entienden, es aún peor lo que quieren hacer". "Creo que puede ser un motivo económico más que biológico, repartir las capturas por ese criterio", dice Riobóo que refrenda el pensamiento de Juan Verdugo que denuncia también que se han sentido solos tras la pérdida del caladero marroquí hace "un par de años".

"Lo que quieren es trabajar", dice Verdugo que señala el problema generacional que sufre el sector de la pesca. "Vamos a tener un problema actual y en el futuro porque no es atractivo el sector de la pesca", denuncian ambos que señalan que son "medidas ruinosas e irresponsables".