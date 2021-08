La Lonja de El Puerto 'sufre' la bajada del consumo de la hostelería pero mira al futuro con optimismo

Hasta en la pandemia han estado trabajando a pleno rendimiento. Los trabajadores de las lonjas de España no han parado de servir ya que no han dejado de llevar género a mercados, pescaderías y supermercados. Pero no han quedado ajenos a la pandemia del coronavirus, ya que han notado más que nadie la bajada del ritmo de la hostelería.

El presidente de la Asociación de Vendedores de Pescado de la Lonja de El Puerto de Santa María, Carlos Camacho, ha asegurado en una entrevista en el programa Más de Uno Bahía de Cádiz que este verano se está notando la reactivación económica del sector hostelero pero al principio de la pandemia se notó y mucho la bajada del ritmo del sector. Por ello, ha querido agradecer y poner en valor el esfuerzo de los empresarios que tienen a la Lonja de El Puerto como su modo de vida el haber mantenido los empleos.