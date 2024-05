La Junta de Andalucía autoriza el baldeo con agua potable en Cádiz y San Fernando de forma excepcional

Los ayuntamientos de Cádiz y San Fernando podrán baldear la calle con agua potable. Así lo ha determinado la Junta de Andalucía que ha autorizado de forma excepcional este procedimiento hasta que se tramite el terciario portátil que gestionará EDACAFESA, la sociedad gestora de la depuradora de ambos municipios.

Esta autorización de forma excepcional del empleo del agua potable por motivos de salud pública contará con una serie de condiciones como que en el municipio no existan otros recursos no aptos para el consumo humano que puedan emplearse en el baldeo o que, existiendo, sean insuficientes para llevar a cabo dichas labores. Otra de estas condiciones es que el empleo de agua potable para el baldeo por motivos de salud pública no supere los volúmenes de abastecimiento aprobados en la Comisión de Gestión para la Sequía.

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha asegurado que solo se puede baldear el agua con el agua que estamos extrayendo de los pozos que se han habilitado en la ciudad, "aunque el volumen de agua es insuficiente". Así, mientras se consigue la tramitación del terciario portátil para los dos municipios, se ha solicitado por parte de ambas ciudades este permiso especial por excepcionalidad. Por su parte, el Ayuntamiento de San Fernando invertirá alrededor de unos 70.000 euros en la legalización y autorización de uso de cinco acuíferos.