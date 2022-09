José María González, sobre si se presentará a las elecciones: "La política no es un medio de ascenso social para nosotros"

LEER MÁS Casi un millón de euros para renovar el alumbrado público de Cádiz

El alcalde de Cádiz, José María González, no ha aclarado si se presentará o no a las próximas elecciones pero sí que ha deslizado que su intención es no seguir, "como se comprometió ante notario". En una entrevista en el programa Más de Uno Bahía de Cádiz ha incidido en que el próximo 29 de octubre hará pública su decisión en una conferencia municipalista que se celebrará en Cádiz, pero que antes lo tiene que hablar de manera 'asamblearia' con la militancia de Adelante Andalucía. La decisión "está tomada": "lo importante no es la persona que lidere el proyecto sino el proyecto en sí", incide el regidor gaditano recalcando el carácter colectivo de Adelante Cádiz. González ha resaltado que, para su formación, "la política no es un medio de ascenso social", y que la única servidumbre es "al pueblo", y no "a otros intereses". En esa futura candidatura todavía no está clara si concurrirá con Ganar Cádiz, conformada por Izquierda Unida, y con Podemos. El alcalde de Cádiz ha resaltado que han habido "malas experiencias" con Izquierda Unida y con Podemos pero "en Cádiz se ha generado un cordón sanitario poniendo a Cádiz por encima y olvidando las cosas que nos diferencian".

Es la semana del pliego de la limpieza: el miércoles se lleva a pleno con un más que probable voto de la mayoría de las formaciones políticas municipales, salvo el de los populares. González dice que no entiende el voto en contra del PP "entorpeciendo todo lo que pueda". "Se dicen representantes públicos pero defienden antes los intereses de partido que los intereses de ciudad", resalta el regidor gaditano denunciando que "no van bien encaminado, la gente de Cádiz no es tonta". Sobre la limpieza en Cádiz, el regidor dice que la ciudad no está sucia: "Hay zonas de Cádiz que necesitan más atención de la que deben tener pero Cádiz no está sucia". El regidor gaditano defiende que hay "una estrategia interesada" para dañar la imagen de la ciudad pero "no se puede hacer de una particularidad, una generalidad".

"Cádiz no estaba acostumbrada a hacer un pliego de transportes"

El alcalde ha asegurado que al pliego de transportes de la ciudad "le queda poco" pero ha destacado que la ciudad "nunca ha realizado un pliego de transportes". Asegura el alcalde de Cádiz que el pliego de transportes ha revisado todas las líneas con un pliego "que es el que Cádiz se merece" con mejoras en todos los aspectos.

Sobre la conflictividad laboral con los policías José María González ha acusado a "un sindicato policial" de "tomar como rehén a la ciudad". González ha garantizado una disposición de 25 policías locales para la celebración de la Procesión Magna de este fin de semana pero el alcalde ha pedido que reconsideren su posición: "El problema no es el alcalde, ni el dinero, pero si piden un millón de euros más los otros colectivos también van a pedir mejoras económicas", resalta el regidor gaditano que propone una posición común y consensuada entre sindicatos.

"La tasa turística no va a afectar al turismo"

El alcalde de Cádiz defiende la implantación de la tasa turística para paliar el 'sobrecoste' que supone la población flotante en la ciudad. Hoy se reúnen los agentes turísticos con el ayuntamiento para consensuar una posición común para preguntarle a la Junta de Andalucía si los ayuntamientos pueden ser competentes para aplicar una tasa turística. El alcalde cree conveniente la tasa para paliar el "desgaste" de los servicios públicos. "Es promoción y cuidado del patrimonio", defiende el alcalde, que también defiende el debate de si conviene o no a la ciudad de Cádiz.