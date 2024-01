José Manuel Cossi defiende que en la ciudad "tiene que prevalecer el uso del gaditano para poder vivir en la ciudad"

Cádiz va a tener a partir de ahora, un control exhaustivo de la proliferación de la vivienda turística , así lo ha explicado el concejal de urbanismo del ayuntamiento de Cádiz, José Manuel Cossi en una entrevista en Onda Cero. Se van a quitar la licencia con fines turísticos a más de doscientas viviendas en el centro y más de ochenta en extramuros que incumplen con el PGOU, según ha recordado, estas viviendas en extramuros solo se admiten las plantas cero, una y dos, y en el casco histórico de la ciudad solo está permitido en las fincas que tienen protección cero o uno.

Según sus palabras la ciudad necesita equilibrar el uso turístico del suelo residencial en una ciudad que no puede crecer y donde tiene que prevalecer el uso del gaditano para poder vivir en la ciudad. Cossi ha recordado que cuando estaban en la oposición ya avisaron que la medida carecía de cierta eficacia por la dualidad al no coincidir la normativa urbanística con la turística , según ha explicado el nuevo decreto de la Junta va a permitir una gestión eficaz para que los gaditanos no tengan que salir a otros lugares de la bahía, y a su vez, que la ciudad tenga un desarrollo turístico como economía y forma de supervivencia frente a otros temas donde puede competir con mas dificultad.