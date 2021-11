Javier Ruiz Arana confirma su candidatura a liderar el PSOE de Cádiz

LEER MÁS Irene García no se presentará a la reelección en el próximo Congreso Provincial del PSOE

El alcalde de Rota y secretario general del PSOE de Rota, Javier Ruiz Arana, ha confirmado en Onda Cero su candidatura para ser secretario general del PSOE de Cádiz en el Congreso Provincial que tendrá lugar el 18 de diciembre. Una candidatura que dice ha impulsado por la labor que ejerce en el municipio y que le impulsa, según sus palabras, a ser la persona que vertebre la unidad en el PSOE gaditano. "He estado observando a personas que no han estado cómodas y que inclusive han provocado la ruptura", asegura el regidor roteño relativo a la elección de delegados para el Congreso Nacional del PSOE que ha desembocado en la renuncia de Irene García para revalidar su cargo al frente de los socialistas.

"Hay que buscar entendimiento y no de buscar salidas para nadie", refrenda Ruiz Arana que se reivindica como una persona "capaz de buscar acuerdos". Javier Ruiz Arana lo ha comunicado al líder socialista andaluz, Juan Espadas, y a la actual Secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García. Javier Ruiz cree que "en la política hace falta hablar mucho y respetar opiniones" y hay que buscar un punto de consenso. El alcalde de Rota ha avanzado que no rechaza sentarse con Juan Carlos Ruiz Boix para elaborar una candidatura conjunta aunque cree que no será factible, pero "todo cabe": se muestra abierto a hablar y cree necesario conversar sobre el futuro del partido.