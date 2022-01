Javier Ruibal y Tótem Ensemble le cantan al sur en Puerto Real

Desde este viernes están disponibles en www.tickentradas.com las entradas para el espectáculo 'Mi sur, mi paisaje', que Javier Ruibal y Totem Emsemble ofrecerán el próximo 18 de febrero en el Teatro Principal de Puerto Real. El artista portuense protagoniza un concierto en el que compartirá escenario con el quinteto Totem Emsemble, así como con su hijo, Javi Ruibal.

El inicio del evento será a las 21.00 horas. Las puertas se abrirán a las 20.0 horas. Ruibal, Premio Nacional de Músicas Actuales 2017, ofrece una propuesta totalmente diferente a lo que suele acostumbrar. Sus mejores piezas vestidas de lujo con un marcado influjo del impresionismo español y acompañado por la versatilidad y originalidad del quinteto de cuerda Totem Ensemble.

Treinta años de oficio avalan a Javier Ruibal, músico creativo y diferente a todos los de su cultura y generación. Compositor, arreglista, guitarrista y cantante. Autodidacta y heterodoxo. Músico de frontera. Fronterizo con el flamenco, pero tomando la precaución de no hacerse pasar por lo que no era: un flamenco, no por falta de afición sino por absoluto respeto al mismo. Sin embargo, una buena parte de la nueva música flamenca está directamente influenciada por este artista que se descubre como un auténtico innovador del lenguaje musical y poético. Música y textos cuidados con buena factura en sus arreglos y ejecución con la guitarra.