Javier Bello: "Al ver que damos soluciones, la izquierda se 'cabrea' y sale a la calle a engañar"

El portavoz del Gobierno de El Puerto de Santa María y del PP local, Javier Bello, ha asegurado en una entrevista en Más de Uno Bahía de Cádiz que "no le sorprende" la presión que la oposición 'de izquierdas' al Gobierno local que ha cristalizado en una moción de reprobación al alcalde, Germán Beardo. "No nos sorprende porque siempre que no están en el gobierno salen a la calle a lanzar mensajes vacíos de contenido", denuncia Bello que asegura que "lo que dicen no tiene sentido ninguno". Javier Bello ha aprovechado para congratularse del convenio aprobado por el Ayuntamiento con la Junta de Andalucía para construir la Estación de Autobuses: "Quizás", asegura Bello, "lo que ocurre es que ha llegado un alcalde que hace lo que todos ellos no pudieron hacer", refrenda el responsable municipal.

"La política del Gobierno local está dando resultados y por eso salen a la calle", defiende el edil acusando a los partidos de izquierda de "instrumentalizar" movimientos ciudadanos como 'Apemsa no se vende' o la plataforma para finalizar Pozos Dulces. Javier Bello ha querido distanciar a Vox del resto de partidos políticos: "La izquierda no ha entendido que hay una mayoría de centro-derecha que es la que ha preferido los portuenses", destaca el responsable municipal. Sobre el movimiento ciudadano 'Soluciones para El Puerto' que ha convocado una manifestación este sábado, Javier Bello ha acusado al anterior gobierno de no poner sobre la mesa una ordenanza de subvenciones municipal y ha querido diferenciar situaciones de los mismos: "Hay algunos a los que se les ha prometido subvenciones sin poder acceder a ellas y sin estar aprobadas", denuncia el responsable municipal que ha acusado a los partidos de la izquierda de "utilizar" a los colectivos en esta manifestación.