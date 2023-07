Grande-Marlaska rechaza en Jerez el 'Que te vote Txapote': "Que no se juegue con esos temas"

El Ministro del Interior en funciones y candidato al Congreso de los Diputados por la provincia de Cádiz, Fernando Grande-Marlaska, ha sido rotundo en la crítica sobre la frase 'Que te vote Txapote' que ha sido popularizada por líderes políticos como Santiago Abascal o Isabel Díaz Ayuso: defiende que es peligroso para el estado democrático.

Lo ha dicho en un acto celebrado en Jerez rodeado de más de cien históricos cargos socialistas que han querido mostrar su apoyo a las políticas del gobierno de Pedro Sánchez. "Muchos socialistas han sido asesinados por ETA", afirma Grande-Marlaska haciendo referencia que el mismo es víctima de la banda terrorista. "No me gusta hablar de Bildu", defiende el candidato que apostilla que "un insustacial me diga a mí 'Que te vote Txapote...¿Pero tu sabes qué me estás diciendo?".

El candidato llama a esos votantes que "creían que lo que estaba superado no lo estaba"

Grande-Marlaska ha dicho que no se deben jugar con esos temas que "fueron tan duros para la sociedad española". "Ahora nos vuelven a querer dividir por ello", dice el candidato que denuncia que se ha girado el discurso para no ver los problemas reales de la sociedad. "Esas son sus formas de hacer política y no a cómo afrontar los problemas reales de la sociedad", dice el también Ministro del Interior en funciones que ha realizado una llamada al voto a la masa de votantes socialistas que se quedó en casa el 28M. "A esos que están pensando en no quedarse en casa porque se han dado cuenta que lo que creían que estaba superado no lo estaba", apuntó Fernando Grande Marlaska.

Crítico con el pacto PP-VOX en Extremadura

El candidato del PSOE por Cádiz también ha sido muy crítico con los pactos PP-VOX y muy en especial con el último que se ha firmado en Extremadura que va a convertir a María Guardiola en la nueva presidenta de la región. Grande-Marlaska ha acusado a los populares de no tener valores a la hora de hacer política y cree que la futura presidenta de Extremadura no tiene realmente "los valores que dijo tener" y por extensión, "tampoco los tiene el PP". "Si uno tiene realmente valores no se los traga", ha apostillado Fernando Grande-Marlaska.