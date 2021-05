La FLAVE de El Puerto, satisfecha por la firma del convenio del intercambiador de autobuses de El Puerto

LEER MÁS El Puerto tendrá su estación de autobuses antes de 2023

La Federación de Asociaciones de Vecinos de El Puerto de Santa María ha aplaudido la firma del convenio entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de El Puerto para construir la nueva estación de autobuses de la localidad que estará lista antes de 2023. Su presidenta, Milagros 'Uchi' Muñoz, ha explicado en Onda Cero su satisfacción por el logro "de ciudad histórico" que se ha conseguido. "Ha costado sudor y lágrimas", dice Muñoz que cree que la ciudad no se merecía la parada de autobuses que tenía hasta ahora. "Tenía que haberlo reivindicado todo el mundo", dice Milagros Muñoz que ha puesto en valor el trabajo de las asociaciones vecinales.

"Si no hubiera sido por las 'machaconas' reivindicaciones vecinales esto no se habría hecho", ha dicho la dirigente vecinal que ha puesto en valor las reivindicaciones "por un Puerto digno". No obstante, Muñoz ha denunciado que el nuevo centro de salud Ángel Salvatierra lleva dos años terminado y sin abrir. "Es indigno", dice Muñoz que pide su apertura. El retraso de esta estacón de vecinos viene por un cable de fibra óptica que pasa por debajo de los terrenos proyectados: "Es de cachondeo", dice Milagros Muñoz que pone en relieve el episodio que pasó en la pista de El Juncal.