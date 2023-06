El festival 'Cádiz en Danza' comienza este sábado

La 21º edición del Festival Internacional Cádiz en Danza comienza este sábado, dando paso a ocho intensos días en los que se celebrarán un total de 59 espectáculos con Italia y las calles gaditanas como grandes protagonistas. Del 10 al 17 de junio el público podrá disfrutar de 36 espectáculos, siete talleres y actividades formativas, dos jornadas de encuentros profesionales y multitud de acciones que se desarrollarán en colegios y centros educativos de Cádiz. Los espacios, mucho más numerosos y en entornos públicos que los del año pasado, serán el Gran Teatro Falla, Sala Central Lechera, Teatro del Títere de La Tía Norica, Casa de Iberoamérica, ECCO, Baluarte de la Candelaria, Castillo de Santa Catalina, Plaza de La Catedral, Espacio Entrecatedrales, Parque Genovés, Paseo de Santa Bárbara, Alameda Apodaca, Plaza de San Antonio, Explanada del Parador, Paseo Carlos III, Centro Municipal de Arte Flamenco de la Merced, Torre Tavira, Residencia Fragela y Edificio Constitución 1812.

36 compañías de toda España, Francia, Países Bajos, Ecuador, Túnez y, en especial, de Italia, integran el grueso del Festival todas de primer nivel y englobando varias disciplinas. Gracias a la colaboración y el apoyo del Istituto Italiano di Cultura di Madrid y del Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo, en el marco del Programa Tempi di Danza, bajo los auspicios de la Embajada de Italia en Madrid, el festival incorpora a su programación seis estrenos nacionales de cuatro prestigiosas compañías italianas: ‘Some Coreographies’ de Jacopo Jenna, seleccionado como uno de los artistas Aerowaves Twenty22; ‘Best Regards’ y ‘Gli Anni’ , una significativa retrospectiva de la poética de Marco D’Agostin; las dos funciones site-specific de ‘Save the last dance for me’ de Alessandro Sciarroni, León de Oro de la Bienal de Venecia en 2019 por los logros de toda una vida dedicada a la danza; y el espectáculo de inauguración del Festival, que podrá verse en el Gran Teatro Falla el 10 de junio, ‘El arte della fuga’, última creación de Spellbound Contemporary Ballet, en la que una de las compañías italianas más competitivas a nivel internacional pone en escena una coreografía inspirada en una de las obras más emblemáticas y enigmáticas de Johann Sebastian Bach.