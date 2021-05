El Equipo de Gobierno volverá a elevar al Pleno modificar la RPT

El Equipo de Gobierno elevará de nuevo al Pleno ordinario correspondiente a este mes de mayo, que se celebrará el viernes vía telemática, la propuesta de modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento de Cádiz que fue tumbada por la oposición el pasado mes de marzo y con la que se pretende adecuarla a la plantilla vigente y adaptarla a la realidad organizativa y presupuestaria, ya que la RPT actual fue aprobada en 2013 sin que se haya realizado en más de siete años modificación alguna. Además, la propuesta también conlleva una modificación en la plantilla para la creación de una necesaria plaza de vicesecretario o vicesecretaria, reservada a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

Como ya explicó en la sesión plenaria de marzo el primer teniente de alcalde y concejal delegado de Personal, Demetrio Quirós, los puestos de trabajo a incluir no suponen ninguna modificación desde el punto de vista presupuestario, ya que se corresponden con plazas ya dotadas en el Capítulo 1 e incluidas en la plantilla de 2020 actualmente prorrogada. Así, la propuesta no supone un incremento del capítulo de Personal, puesto que no altera la plantilla vigente y, por tanto, no incrementa ni el número de plazas ni las retribuciones complementarias del personal.

Esta propuesta es respaldada por el 70% de los representantes sindicales.

Así, lo que se plantea es una adecuación y actualización de la RPT con el objetivo básico de adaptarla a la realidad actual, “coordinándola con la plantilla y configurándola como un verdadero instrumento eficaz para la gestión de los distintos servicios municipales”, con la idea de que deje de ser “un lastre, como ahora, para la realización de numerosas actuaciones, perjudicando promociones y convocatorias externas”. Las modificaciones necesarias para adaptar la RPT de 2013 a la última plantilla aprobada correspondiente al ejercicio 2020 llevaría consigo la necesidad de inclusión en la misma de 141 puestos de trabajo, de los cuales 21 se justifican en la ocupación de vacantes, 64 son necesarios para convocar una Oferta de Empleo Público, 14 para una convocatoria de promoción interna, mientras que 42 de esos puestos son necesarios para la convocatoria del Plan Especial de Promoción.

En otro orden de asuntos, el grupo municipal Adelante Cádiz llevará al Pleno una moción relativa a las deficiencias que presenta el centro de salud Mentidero, proponiendo acometer de manera urgente las actuaciones imprescindibles a corto plazo que vienen reclamando los representantes de los trabajadores desde hace cuatro años para poder desarrollar de forma segura y digna su trabajo. Y la iniciativa también recoge exigir a la Junta de Andalucía la convocatoria de manera inmediata de la Comisión de Infraestructuras Sanitarias para que defina las obras y actuaciones que se van a acometer con carácter urgente para dar soluciones definitivas a dicho centro.