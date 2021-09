El encuentro 'Game 4 Play' llenará Chiclana de videojuegos en octubre

El salón de videojuegos Gaming 4 Play se celebra durante los días 23 y 24 de octubre en el Centro de Iniciativas Juveniles Box. Así lo han anunciado el delegado municipal de Juventud, José Alberto Cruz, y el subdirector de Best Way Group, David Herrera. Se trata de un salón del videojuego Gaming 4 Play, que es una oportunidad tremenda para amantes de los e-sports, pero en el que podrán disfrutar de muchas actividades todo tipo de públicos. “Pueden participar tanto profesionales, que podrán participar en torneos, como como familias y jugadores no profesionales que simplemente vengan a disfrutar de esta cita y prefieran el juego libre”, ha destacado el edil.

Se trata de una apuesta de la Delegación de Juventud para seguir potenciando actividades lúdicas y formativas para todos los jóvenes y no tan jóvenes de la ciudad. Se desarrollarán torneos como League of Legends, Super Smash Bros. Ultimate, Tekken 7, Dragon Ball FighterZ y FIFA 22. También se realizarán actividades como Free Play con todas las novedades del sector, consola de nueva generación Play Station 5, realidad virtual, desafíos y retos, animación en escenario (concursos como Pasapalabra Friki y La Frikiruleta de la suerte, música…) y un photocall.