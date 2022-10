Elena Amaya (PSOE): "Había intereses de miembros de AxSí de romper el pacto antes de las municipales"

LEER MÁS Andalucía por Sí rompe el pacto de gobierno de Puerto Real

"Es la crónica de una muerte anunciada". La alcaldesa de Puerto Real y presidenta del PSOE de Puerto Real, Elena Amaya, ha analizado las consecuencias de la ruptura del pacto de gobierno con Andalucía por Sí. Amaya cree que "estamos acostumbrados a ver rupturas de pactos antes de las elecciones municipales" y asegura que "hay intereses de algunos miembros de la formación en romper el pacto". "No me ha sorprendido, no esperaba que fuera este jueves", ha dicho la alcaldesa puertorrealeña.

La alcaldesa de Puerto Real cree, sobre la acusación de que no habrían contactado con Andalucía por Sí para negociar el presupuesto municipal, que "tienen que buscar excusas aunque sean falsas". Amaya ha defendido que el diálogo ha sido continuado y ha acusado de un retraso "increíble" a la hora de responder sobre los presupuestos. Elena Amaya defiende que la primera vez que se envió un correo a la formación sobre las necesidades de las áreas fue en septiembre de 2021: "no se con qué intención han demorado su respuesta, si con el retraso tenían una excusa", ha apostillado.

"Ha habido una falta de madurez"

La alcaldesa de Puerto Real ha acusado de "falta de madurez" y de "tener intereses propios": "Es una niñatez anteponer los intereses propios a los intereses de un pueblo", ha acusado Amaya que ha dicho que "¿Si los presupuestos no eran malos como iban a ser una excusa para romper el pacto?".

Pero la alcaldesa de Puerto Real ha destacado el buen trabajo que se ha hecho entre ambas formaciones. En esta línea, apuntaba que “aunque desde ahora tendremos un gobierno local en minoría, apelamos a la responsabilidad política de los distintos grupos municipales para evitar el bloqueo del Ayuntamiento. Esperamos el apoyo en cuestiones necesarias para el funcionamiento del Consistorio y el beneficio de la ciudadanía, como ha quedado hoy demostrado en la sesión plenaria, donde se ha aprobado el presupuesto municipal y la Relación de Puestos de Trabajo (RPT)”.