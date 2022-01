Dimite la portavoz del PSOE de Cádiz en el Ayuntamiento "por sentirse cuestionada por la ejecutiva"

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz, Mara Rodríguez, ha dimitido de sus cargos políticos por, asegura, sentirse cuestionada por la ejecutiva del partido y "continuamente nadar contracorriente". Ha sido en una rueda de prensa en la Casa de Iberoamérica donde también la han acompañado los concejales Rosa de la Flor y Francisco Javier Ramírez, los cuales también han presentado la dimisión de sus cargos políticos y han anunciado la entrega de sus actas.

Lo hacen un día antes del cierre de presentación de las candidaturas para la secretaría general de los socialistas gaditanos con la única postulación de José Ramón Ortega, diputado nacional. Rodríguez ha acusado a la ejecutiva saliente de falta de respaldo y de apoyo al grupo municipal. "Solo han habido ataques, reproches e injerencias", ha denunciado la concejal Rosa de la Flor en su intervención.

"Ninguno de los tres concejales compartimos las formas de la actual ejecutiva. José Ramón Ortega ha sido el enlace del grupo municipal y la actual ejecutiva y nos ha dejado claro cual es su modo de trabajo: el de la imposición", ha acusado Francisco Javier Ramírez. Así, Rodríguez ha lamentado haber sufrido "zancadillas y ataques" porque "otros destruían mientras tratábamos de construir", lo que ha provocado "hartazgo y desilusión" en la portavoz socialista. "Mis mal llamados compañeros ha practicado el acoso", ha asegurado Mara, que ha confesado haber recibido "insultos personales, a mí y a mi familia". "No soy de las que quiere vivir de la política ni uso dinero público para malas artes políticas", ha mantenido Rodríguez, que ha subrayado que cierra "un capítulo pero no el libro aunque a algunos no les guste ni mi letra".