José Ramón Ortega: "El Gobierno de Cádiz señala problemas y culpables pero aplica muy pocas soluciones"

El PSOE de Cádiz vivirá el día 15 de enero su Congreso local donde saldrá elegido el nuevo o nueva Secretaria general de los socialistas gaditanos. El diputado nacional del PSOE, José Ramón Ortega, es hasta el momento la única candidatura presentada para ser el líder orgánico del socialismo de la capital gaditana. En una entrevista en el programa Más de Uno Bahía de Cádiz, Ortega ha expresado su ilusión por acometer un proyecto que actualice la marca del PSOE de Cádiz en la ciudad y que afronte los grandes retos que afronta Cádiz en los próximos años.

Unos retos que cree Ortega que pasan por fomentar la vivienda y la oportunidad para los jóvenes y así no tengan que salir de la ciudad. José Ramón Ortega cree que la ciudad no necesita debates estériles sino soluciones. Unas soluciones que cree el diputado socialista que el Gobierno local de la ciudad no es capaz de dar. "El Gobierno de Cádiz señala problemas y culpables pero aplica muy pocas soluciones", acusa el diputado nacional que pide una política de vivienda fuerte en la capital desde lo público que sea capaz de solucionar uno de los problemas históricos de la ciudad.