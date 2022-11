David de la Encina (PSOE) se disculpa pero asegura: "Me pegaron un codazo y me dijeron ‘te espero fuera’”

LEER MÁS Una aireada discusión entre concejales y asesores provoca la suspensión temporal del pleno de El Puerto

El secretario general del PSOE de El Puerto, David de la Encina, ha pedido disculpas a la ciudadanía por los hechos "bochornosos y lamentables" que ocurrieron en el pleno de la ciudad tras la pelea entre concejales y asesores. "Desde el PSOE no vamos a permitir por más tiempo ni una mentira más del PP, de Beardo o de Bello. Ya está bien de mentir para no argumentar y de utilizar el pleno para sus mentiras”, ha defendido el concejal socialista.

El Partido Socialista Obrero Español de El Puerto de Santa María ha lamentado lo ocurrido pero ha acusado al PP local de mentir y se refrendan: "Son mentiras, eran deudas del gobierno anterior que pagamos nosotros", asegura. "Tras más de 3 años de mandato en los que Beardo no ha cumplido ninguna de sus promesas, la ciudadanía está harta y ellos nerviosos porque no pueden defender su gestión y ante eso utilizan la mentira", asegura el concejal socialista.

El concejal socialista asegura que tras la suspensión del pleno "Javier Bello se acercó a mí provocando y aparezcan por medio 2 cargos de confianza del alcalde". "No es de recibo que uno de ellos me dé un codazo en el estómago y me diga te espero fuera; ante lo cual cualquier persona reacciona para defenderse. Muy grande les está viniendo el cargo a muchos de los ediles y cargos de confianza del PP que no son capaces de respetar las instituciones ni los cargos que representan y que están ensuciando la política local hasta límites nunca imaginados", asegura.