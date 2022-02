Cavada impulsa un frente común entre Ayuntamiento y vecinos para reclamar una actuación en las vueltas de afuera

Crece la preocupación en San Fernando por el estado de las vueltas de afuera, y por ese motivo el Ayuntamiento de la ciudad ya está promoviendo un frente común con vecinos y vecinas, especialmente los de las viviendas que están más en peligro ante la posible subida del mar, para visibilizar y denunciar el estado de degradación de estos elementos perimetrales de las salinas que no solo promueven la biodiversidad y la generación de actividad económica (acuicultura y salicultura), sino que sobre todo son infraestructuras defensivas frente a las consecuencias del cambio climático.

Tanto los residentes en las zonas en riesgo como el Consistorio isleño están empeñados en recordar que para la ciudad es de vital importancia que se tome conciencia del mal estado de estos elementos naturales por el enorme riesgo que supone su falta de conservación, que impide que cumplan su función como barrera y muro de protección de las viviendas y las personas que residen en las casas que limitan con esta zona, como la barriada de la Almadraba. La alcaldesa, Patricia Cavada, ha dejado claro que “o se hace algo ya o podría provocar un grave riesgo para las viviendas y personas. Y no solo cuando llegue un nuevo temporal, que llegará, si no en cualquiera de las grandes mareas porque cada día se ve como llegan más cerca de las viviendas por esa falta de contención. Hay algunas zonas muy deterioradas de las vueltas de afuera que el agua sobrepasa ya sin problema”. Como ha recordado la regidora, “este problema cada vez es más grave y más acuciante, y por eso no es de recibo que las administraciones competentes no tomen medidas para remediar esta situación tan grave".