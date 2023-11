El PP de Cádiz, "preocupado" por los efectos del acuerdo de gobierno del PSOE con Junts en la provincia

El Partido Popular de Cádiz ha valorado con “preocupación” las consecuencias que va a tener en la provincia de Cádiz el nuevo gobierno de Pedro Sánchez que supone “perder en derechos y oportunidades para ganar en desigualdad respecto a otros territorios” , tal y como han denunciado esta mañana en rueda de prensa el presidente provincial , Bruno García, y los diputados Pedro Gallardo e Ignacio Romaní. Para Bruno García “el acuerdo de gobierno que ha hecho presidente a Pedro Sánchez no es solidario con la provincia de Cádiz. Va en contra de los gaditanos, en contra de la igualdad, en contra de derechos fundamentales y en contra de un proyecto común. Es contrario a Cádiz, Andalucía y España”.

Al respecto, señala que “nos parece bastante humillante para España en su conjunto, también para los catalanes y vascos que no son independentistas. La ruptura de España es lo que dicen los propios socios de investidura del Gobierno, que han dejado claro que su única intención en los próximos años es la autodeterminación y separarse de España. Y ese contexto político nos afectará también gravemente en la parte económica”. Explica que “durante muchos años el PSOE ha hablado de que cuanto más se tuviera más se pagaba pero eso no va a ser así para sus socios porque Cataluña y País Vasco, que son las comunidades más ricas, desde este momento van a tener un régimen distinto en el que han decidido no aportar al proyecto común que es España. Las inversiones que tanto necesita la provincia de Cádiz peligran para priorizar las que piden los socios de Sánchez. No va a haber un reparto equitativo de las inversiones y eso le parece bien a los socialistas”.

Frente a una situación que califica de “lamentable”, defiende el planteamiento del PP , “que hasta ayer lo hacía también el PSOE, un planteamiento común con su diversidad, con sus matices. Pero desde luego este pacto rompe con el proyecto común que es España”. “ Han cruzado todas las líneas. No tienen límites éticos porque cuando necesitan una mentira no tienen ningún problema en sacarla adelante; no tiene límites políticos porque para ellos el fin justifica los medios, ese es su camino y su manera de hacer las cosas; y tampoco tienen límites legales porque cuando no le gusta una norma revisan políticamente la decisión de los jueces algo que va justo en contra de la separación de poderes”.