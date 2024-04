El Ayuntamiento de San Fernando pide prudencia ante la subida de los embalses en Semana Santa

El Ayuntamiento de San Fernando ha hecho una valoración de la pasada Semana Santa, en la que debido a las inclemencias meteorológicas "se ha visto deslucida y no se ha desarrollado" tal y como era esperado por todas y todos. En este sentido, se quiere agradecer tanto al Consejo Local, como a las Hermandades y Cofradías el trabajo realizado durante todo el año, pero especialmente durante esta Semana Mayor en la que, además, se ha demostrado la responsabilidad en la toma de decisiones.

Sin embargo, durante la Semana Santa, la lluvia no ha permitido que el sector hostelero haya podido obtener esos ingresos extras necesarios para reponerse de los meses de enero y febrero que, salvo los días de Carnaval, es una época de menos ventas, y que también sirven para reinvertir en el negocio, ante la llegada de los mejores meses para el sector como son los de la primavera y verano. “Esta situación que hemos vivido a lo largo de la Semana Santa no hace más que visualizar la importancia que tiene para nuestra economía los eventos y fiestas. Precisamente, cuando no podemos disfrutar de estos eventos es cuando valoramos la trascendencia que tienen estos en sectores como el hostelero y su impacto en la generación de empleo” indican desde el Consistorio.

Consumir agua sin derroche y de manera responsable

Aunque ha tenido consecuencias negativas para el discurrir de las hermandades y cofradías, las continuas precipitaciones han propiciado algo positivo: el aumento del agua en los embalses de la provincia. Así, los embalses que abasten la ciudad, Guadalcacín y Los Hurones, máxime este último, han visto aumentada su capacidad, minimizando, en parte, el impacto de la sequía. No obstante, el Ayuntamiento hace un llamamiento a la prudencia, ya que la sequía se trata de un problema estructural en nuestro ámbito geográfico que, si bien estas lluvias dan algo más de margen, hay que seguir trabajando en la misma línea mantenida hasta ahora. Esto supone que haya que seguir incidiendo en un consumo responsable de un recurso tan escaso como el agua, así como con la obligación de las administraciones públicas de continuar invirtiendo en mejoras de las infraestructuras hídricas.

Así, desde el gobierno isleño se mantiene que hay que seguir consumiendo de manera responsable, sin derroche, para mantener los recursos y no aguantar el envite climatológico de un verano que, según los expertos, se prevé muy seco.

En relación a los recursos puestos a disposición de la ciudadanía durante la Semana Santa, han sido muy positivos los datos de la aplicación digital que se puso en marcha para dar información de los diferentes cortejos procesionales, manteniéndose en cifras similares a las del pasado año. En el caso de las redes sociales oficiales, sí se ha visto un aumento en el impacto visual con una información al detalle y exhaustiva que ha sido seguida por miles de personas usuarias.