El Ayuntamiento de San Fernando ha 'captado' desde 2017 cerca de 35 millones de euros de fondos europeos

El Ayuntamiento de San Fernando ha sido sede la pasada semana de un encuentro bilateral entre el Gobierno central y el Gobierno municipal, en el que ambas administraciones han tenido la oportunidad de analizar el importante volumen de captación de inversiones de fondos europeos del Consistorio isleño, al tiempo que han puesto de relieve y desgranado los principales proyectos de ciudad que se están desarrollando con esos fondos y los que vendrán y se podrán priorizar siguiendo la acción del Ejecutivo central.

De esta forma, el Gobierno local, encabezado por la alcaldesa, Patricia Cavada, tuvo la oportunidad, aprovechando la visita a la ciudad de la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, con motivo de las V Jornadas Nacionales de Periodismo para celebrar los 212 años del Decreto de Libertad de Imprenta, de mantener una reunión de trabajo para analizar la aplicación de los fondos Next Generation y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la estrategia española para canalizar los fondos destinados por Europa a reparar los daños provocados por la crisis del COVID-19 y, a través de reformas e inversiones, construir un futuro más sostenible. Cavada ha querido agradecer a la ministra de Hacienda su presencia en San Fernando, la disponibilidad de mantener este encuentro de trabajo y su esfuerzo para la gestión de estos fondos “trabajando junto a comunidades autónomas y entidades locales para lograr la transformación del modelo productivo que el país necesita”.

A este respecto, durante el encuentro de trabajo se puso de relieve una principal conclusión, la de que San Fernando es un municipio gran captador de recursos, hasta el punto de que gracias a esa capacidad el Ayuntamiento isleño es capaz de multiplicar por dos cada año los recursos existentes para inversiones municipales. De hecho, el Ayuntamiento de San Fernando ha logrado captar desde 2017 alrededor de 35 millones de euros de fondos europeos, que se han sumado a la financiación municipal de cada uno de esos años para la puesta en marcha de actuaciones y proyectos en el municipio. En el transcurso de la reunión de ambas delegaciones se puso de relieve la importancia que tiene para España este mecanismo de financiación extraordinario de los Next Generation en el que nuestro país “está alcanzando velocidad de crucero en la ejecución de los fondos”, lo que sin duda es una oportunidad para San Fernando. No en vano, el Gobierno central ya ha informado esta semana de que ha solicitado formalmente a la Comisión Europea el tercer desembolso del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia por valor de 6.000 millones de euros, un desembolso ligado al cumplimiento, a lo largo del primer semestre de este año de 29 hitos y objetivos. Con la petición, España se convierte en el primer Estado miembro en solicitar el tercer desembolso y pone de manifiesto que es el país más adelantado en la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Este nuevo desembolso de 6.000 millones de euros se sumará a los 31.036 millones ya obtenidos, de los cuales, 9.036 millones se recibieron en concepto de prefinanciación y 22.000 millones correspondieron al primer y segundo desembolso. Además, ya se ha autorizado casi el 80% de los 22.455 millones presupuestados para este año del Plan de Recuperación y, entre 2021 y 2022, la Administración central ha asignado a las comunidades autónomas 19.600 millones procedentes de los Fondos Next Generation. En este contexto, la reunión bilateral con la ministra de Hacienda sirvió para destacar que San Fernando ha logrado que un alto porcentaje de sus actuaciones y proyectos provengan de la captación de inversiones, duplicando de media la financiación que se dedica a ello en el presupuesto municipal. Como ha puesto de relieve la alcaldesa, “todo eso es mérito del trabajo serio y concienzudo que está haciendo este gobierno y el personal del Ayuntamiento para atraer inversiones a la ciudad y poner en marcha actuaciones transformadoras, lo que se suma a la enorme oportunidad que abren estos fondos Next Generation gestionados con eficiencia por el Gobierno central, como lo demuestran los datos del cumplimiento de hitos”. En palabras de la regidora, “en San Fernando estamos llevando a cabo una labor constante, en la que siempre estamos inmersos y que nos permite estar preparados y con los deberes hechos cada vez que se abre una nueva convocatoria de subvenciones”. Además, tal como ha destacado la regidora, “lo que busca la ciudad de San Fernando con los proyectos presentados y los fondos logrados de los Next Generation es aprovechar la oportunidad que llega de la mano de esta financiación para avanzar en el cambio de modelo productivo que ya hemos estado trabajando y que se enmarca en nuestra estrategia para la ciudad”.