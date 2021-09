El Ayuntamiento plantea que la final del COAC 2022 mantenga su formato clásico "si las condiciones sanitarias lo permitieran"

LEER MÁS El COAC 2022 comenzará en abril y se alargará hasta junio

El Ayuntamiento de Cádiz no descarta que la final del Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz del próximo año, que se celebraría el 9 y 10 de junio, se celebre en su formato clásico "si las condiciones sociosanitarias lo permitieran entonces". Así lo ha asegurado la delegada de Fiestas del Ayuntamiento de Cádiz, Lola Cazalilla, en una entrevista en el programa Más de Uno Bahía de Cádiz donde ha analizado los cambios propuestos por la organización.

Cazalilla ha explicado que para organizar el concurso en sus fechas tradicionales, aunque era el deseo de la organización, no era viable hacerlo con todas las garantías. Así mismo, han optado por estas fechas y ya, aunque estaban trabajando para celebrarlo en el mes de febrero, se encontraron diversas incompatibilidades que no permitían este proceso como con respecto a aforos y protocolos de actuación en el Teatro.

Hay agrupaciones que no tienen garantizado el local de ensayo

Lola Cazalilla ha explicado que también existen agrupaciones que no cuentan con locales de ensayo como los colegios que los propios escolares están trabajando en grupos burbujas, hecho que se traslada además a la 'Cantera' del Carnval. "No podíamos incitar a reuniones de niños que fueran en contra de las recomendaciones sanitarias de la Junta", apostilla la delegada de Fiestas que defiende la decisión "aunque no es la que les hubiera gustado tomar desde el Ayuntamiento".