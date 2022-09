El Ayuntamiento de Chiclana concurrirá al 'Itinere' para arreglar el callejón de los Llanos

El Ayuntamiento de Chiclana ha aprobado en un Pleno extraordinario y urgente acogerse a la convocatoria de subvenciones del Plan Itínere de arreglo de caminos rurales que lleva a cabo la Junta de Andalucía. Así lo ha anunciado la delegada municipal de Vías y Obras, Mª Ángeles Martínez Rico, quien ha indicado que “en esta ocasión estamos hablando de una cuantía máxima de 125.000 euros, con la que pretendemos llevar a cabo una parte del proyecto previsto en el callejón de Los Llanos, puesto que el proyecto global supone una inversión de 600.000 euros”. “Para poder acogernos al Plan Itínere, desde la Junta de Andalucía nos ponen una serie de requisitos, entre ellos, que el camino donde se vaya a actuar tenga acceso a explotaciones agrarias, cuestión que así sucede con el callejón de Los Llanos, en la zona del Fontanal”, ha explicado la delegada de Vías y Obras, quien ha aclarado que, “a diferencia de la convocatoria de 2020, ahora la cuantía está prefijada en 125.000 euros, mientras que hace dos años no había una partida específica”.

“En ese momento solicitamos dos subvenciones y solo nos aprobaron una de 196.303 euros para la actuación en el camino de la Hijuela, camino del Romero y camino del Pozo de los Frailes, aunque el presupuesto global solicitado ascendía a 401.000 euros”, ha comentado Martínez Rico, quien, pese a la reducción de la cuantía, ha agradecido esta ayuda., No obstante, ha reclamado a la Junta que “ejecute el proyecto, que se aprobó hace ya casi dos años. Y es que, a fecha de hoy, aún no se ha hecho nada respecto a la convocatoria de 2020 y es precisamente la Junta la que debe ejecutar las obras”. En cuanto al proyecto previsto en el callejón de Los Llanos, indicar que éste cuenta con una longitud de 1.286 metros y un ancho de seis metros. “No estamos hablando de la totalidad del camino, porque es muchísimo más largo, por lo que hemos tenido que adecuar el proyecto a los 125.000 euros que nos pueden adjudicar”, ha aclarado Mª Ángeles Martínez Rico, quien ha reclamado a la edil Ascensión Hita que, “aprovechando su condición de parlamentaria andaluza, trabaje para que, en vez de mermarse las ayudas para este tipo de iniciativas, tal y como ha sucedido entre 2020 y 2022 pasando de 196.000 a 125.000 euros, se puedan incrementar las subvenciones y las inversiones de la Junta en Chiclana”. “Confiamos en que, en su estreno como parlamentaria andaluza, insista para que en Chiclana, en vez de reducirse estas subvenciones, el dinero que llegue sea mayor y, por otro lado, se pueda agilizar el proyecto del Plan Itínere 2020, ya que no hay ejecutado absolutamente nada”, ha incidido.