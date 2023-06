Antonio González, alcalde de Vejer: "La situación económica no es buena pero el ciudadano no lo va a notar"

Vejer estrena alcalde y lo hace reivindicándose como un alcalde con aires renovados que llega a la ciudad a hacer política "de otra manera". El PSOE ganó las elecciones municipales con una histórica mayoría absoluta que desaloja al PP tras 12 años de gobierno y su alcalde es Antonio González Mellado. En una entrevista en Más de Uno Bahía de Cádiz ha explicado que el se esperaba ser alcalde pero "quien no se lo esperaba era el PP vejeriego" a quienes ha acusado de prestar los servicios municipales en precario como las contratas municipales, el servicio de aguas, con poco personal en una ciudad donde se multiplica la población en verano y que tiene 22 pedanías.

Yo quiero parecerme a municipios como Chiclana: su alcalde es un buen gestor

El regidor vejeriego ha ido a más y ha acusado al anterior gobierno local de la ciudad de tener muchas facturas "en el cajón" con "muchas sorpresas y malas". El alcalde de Vejer ha anunciado que se está realizando una auditoría para conocer la situación real de las arcas municipales que ya avanzado "no es buena" y ha explicado la necesidad de realizar un plan de ajuste para priorizar los servicios a los ciudadanos y ciudadanas antes de otros acometidos. Lo harán público y explicarán el estado de las arcas de la ciudad: "Había una política de venta pero no una política de gestión", en referencia a los anteriores gobernantes.

La ciudadanía no se dará cuenta de la situación mala del municipio

El alcalde ha querido agradecer la labor del personal municipal y del sector privado que "hace Vejer un referente turístico internacional". "No se va a notar nada la situación de los servicios municipales ni la mala gestión heredada, tendremos una repensada de los servicios. Los ciudadanos y ciudadanas no tienen que notar nada. Solo hay que hacer las cosas bien", dice el alcalde que ha avanzado que no van a hacerse recortes de servicios públicos. González ha ido a más en sus críticas y ha dicho que el Ayuntamiento de Vejer tiene que comenzar a seguir los criterios de los técnicos y no los criterios políticos.