Ana Mestre: "A Cádiz le ha llegado la hora de que sus dirigentes políticos cumplan y hablen con transparencia"

La delegada del Gobierno andaluz en Cádiz, Ana Mestre, ha hecho balance de la gestión de la Junta de Andalucía en la provincia, que ha destacado que “este año ha sido el del auxilio a los trabajadores de los ERTE y a los autónomos y empresarios que han visto como, por culpa de esta pandemia sus negocios se iban a traste, pero han comprobado como la Junta ha puesto en marcha todos los créditos posibles para amortiguar esta desgracia económica que muchos han vivido”.

En una entrevista en la red de emisoras de Onda Cero en la provincia de Cádiz, la responsable del Gobierno Andaluz ha explicado que el gran reto para estos próximos meses es hacer efectiva la ley de simplificación de la burocracia andaluza con el objetivo de mejorar la competitividad de nuestra comunidad. Para la máxima responsable del Gobierno andaluz en la provincia “ha sido el año de los autónomos, con 64.540 afiliados a este régimen”, por lo que Cádiz “se convierte en una provincia con aspiraciones donde el emprendedor se ve con posibilidades de futuro y decide invertir para poder generar una nueva actividad económica y nuevos proyectos empresariales”. En cuanto a las exportaciones, ha puesto en valor que “Cádiz es ya la segunda provincia exportadora en toda Andalucía”, creciendo un 30,4% en los primeros nueve meses de este año respecto a 2020.

El reto de los PGOU

Uno de los puntos clave de los próximos meses es desatascar los PGOU de municipios como El Puerto o Chiclana, que necesitan del plan Lista para salir adelante. En el caso concreto de Chiclana, tras las quejas del Gobierno local, asegura que la Junta no es hostil con Chiclana: "Dos no se pelean si uno no quiere", recalca la delegada que pide lealtad institucional.

Ana Mestre ha hecho mención a la mejora de las carreteras de la provincia, “donde se ha generado mayor seguridad vial, además de modernizarlas”, calculando una inversión de alrededor de 30 millones de euros en este año. “Esta provincia ha visto con esta pandemia la oportunidad de mejorar sus hospitales y no ha servido como excusa para hacer un paréntesis en los presupuestos. Todo lo contrario, hemos impulsado la mejora de nuestros centros médicos con 20 millones de euros invertidos en solo un año, como así lo requerían los presupuestos excepcionales que hemos destinado a ello”, ha afirmado.

Cádiz necesita estar en la agenda de todas las administraciones

La delegada ha puesto en valor el trabajo que se ha hecho durante este año para que “avanzaran notablemente” las infraestructuras hidráulicas con la elaboración de 21 proyectos relativos a la ejecución de mejoras o a nuevas depuradoras, “lo que traslada las necesidades en materia de agua que ha tenido Cádiz y que otros gobiernos ignoraban”. En materia educativa, Ana Mestre ha destacado cómo se han puesto en marcha 75 actuaciones de ampliación o mejora de centros educativos y una inversión de 8 millones de euros. A ello, se le ha sumado la Formación Profesional, “de la que creemos y a la que hemos dotado de mayor presupuesto, de mayores plazas y hemos mejorado la FP dual con nueve proyectos nuevos y dando la posibilidad, por primera vez, de que las empresas participantes ofrezcan una beca para el 20% de las plazas de los proyectos que ya se venían desarrollando y se renuevan”.

“Esto hace”, prosigue la delegada, que “si la formación profesional mejora en la parte formativa pero también en la práctica, estamos haciendo que nuestra mano de obra en aquellos sectores estratégicos en los que más nos distinguimos sea una mano de obra cualificada, como estos venían pidiendo pero que, hasta ahora, se encontraba con las pocas ganas de cambiar el sistema de la FP por parte de anteriores mandatarios”.