Alumnos del IES Astaroth imaginan una Rota tecnológica, innovadora y resiliente

El alumnado de 2º de ESO A del IES Astaroth, en Rota ha presentado recientemente el vídeo de presentación de un proyecto para el concurso de robótica Retotech organizado por la Fundación Endesa, y para el que ya fueron elegidos con la elaboración de otro video de presentación que les permitió recibir una dotación de diez kits de robótica y una impresora 3D. El proyecto escolar, que se centra en una maqueta de Rota con elementos diseñados en 3D y diferentes proyectos de robótica que se accionan desde apps, pretende concienciar a la juventud de que desde el respeto y el cuidado de lo más cercano podemos contribuir a construir un mundo mejor con el mensaje 'Take care of your city, save the world'.

Además, ofrece información sobre el proceso y la propia ciudad a través de códigos QR y realidad aumentada, incorporando una App de turismo de Rota creada por el propio alumnado y un siguelíneas que recorre todo el escenario. Todos los elementos y proyectos han sido diseñados y construidos por los propios alumnos/as después de una intensa preparación en la que han aprendido a programar con Bitbloq, App Inventor y diseñar con Tinkercad, trabajar durante el proceso contenidos de otras materias como Matemáticas, Biología, Lengua. Plástica, Educación Física, Geografía e Historia, idiomas, etc.

