Almudena Martínez: "Nos estamos acostumbrando a las pataletas de Ruiz Boix, que no le parece bien que la Diputación haga lo que tiene que hacer"

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez del Junco, ha defendido los criterios que ha seguido la institución provincial para el reparto del remanente presupuestario de 31,5 millones de euros. En una entrevista en el programa Más de Uno Bahía de Cádiz, Martínez ha asegurado que los criterios han sido claros: los proyectos deben estar en marcha antes del 31 de diciembre de 2023 con una declaración jurada. "No se ha llamado a los ayuntamientos sino son proyectos a los que la institución provincial se vincula", asegura explicando que no todos los ayuntamientos podían llevar a cabo los proyectos en tiempo y forma, antes del 31 de diciembre de 2024, y licitados.

"El tono está elevado", denuncia la presidenta provincial que ha arremetido contra el PSOE y su portavoz, Juan Carlos Ruiz Boix, del que ha dicho que "solo hacen ruido" y ha calificado sus denuncias sobre irregularidades "como una pataleta". "Si se hubiera gastado el dinero que conforma este remanente todo sería diferente", dice la presidenta provincial. "Nos critica por hacer lo que tenemos que hacer como corporación provincial, visitar a todos los municipios", defiende Almudena Martínez del Junco.

"Del proyecto de IFECA del anterior gobierno solo había el nombre"

Sobre el proyecto de IFECA presentado por el anterior gobierno provincial bajo el nombre 'Palacio de Congresos Lola Flores', dice la presidenta de la Diputación provincial de Cádiz que "solo había un nombre y no un proyecto". Dice Almudena Martínez que "no es serio que se presente algo que no existe", y defiende la ambición como la regla a seguir en IFECA para promover una remodelación de todos los servicios ampliando los aforos. La presidenta de Diputación también ha destacado la oportunidad de materializar una intervención “donde se tenga muy en cuenta la sostenibilidad”, se cuide la accesibilidad y se promueva el uso ciudadano de las instalaciones.