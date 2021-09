Alestis despedirá a 40 empleados de la planta de Puerto Real

Nuevo golpe para el empleo en la Bahía de Cádiz. Alestis ha anunciado el despido de 65 de sus trabajadores, 40 de ellos pertenecen a la planta de Puerto Real, que se encuentra en el Polígono del Trocadero. El presidente del comité de empresa de Alestis en Puerto Real, Pedro Lloret ha explicado en una entrevista en el programa 'Más de Uno Bahía de Cádiz' que en un principio tenían acordado un expediente de regulación hasta finales del mes de septiembre pero la empresa no ha querido hablar más allá y plantea el despido de estas personas. Ayer se enteraron de la noticia en una reunión de la mesa de seguimiento, creen que van a ser más de 65 las personas que van a perder su empleo

Hoy el comité ha celebrado un pleno dónde se ha acordado informar a la plantilla y la no colaboración con la empresa, según explica Lloret por haber una situación un tanto “rocambolesca”, pues la empresa quiere sacar un avión de los que aún están sin terminar en la planta de Puerto Real para mandarlo a Sevilla y finalmente los trabajadores han tomado la determinación de no hacerlo hasta que no esté terminado. Hablamos de una empresa que ha tenido 480 trabajadores fijos y cerca de 70 eventuales es decir cerca de 500 personas y ahora mismo están rondando los 240.