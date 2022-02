3.000 toneladas de basura de Gibraltar esperan vertedero por el Brexit

Cerca de tres mil toneladas de residuos urbanos de Gibraltar no pueden ser procesados en España a causa de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. La asociación ecologista 'Verdemar' ha reclamado una solución rápida para los residuos que se están acumulando cerca de una playa al este del Peñón y que no pueden ser procesados en la planta de tratamiento de Arcgisa en Los Barrios, como venía siendo habitual. Ahora depende de una autorización del Ministerio para la Transición Ecológica del Gobierno de España que todavía no ha autorizado esta operativa.

Antes de la salida de Gibraltar de la Unión Europea, era la Junta de Andalucía quién autorizaba este traslado de basuras. La normativa ahora ha cambiado tras el Brexit y esta afecta de forma directa a todos los transportistas que de forma habitual trasladaba la basura a Los Barrios. Los ecologistas han denunciado que estos residuos llevan diez días atrapados cerca del litoral, provocando aseguran evidentes problemas medioambientales. 'Verdemar' ha asegurado que Gibraltar gestiona 30.000 toneladas de basuras domésticas al año en esta planta de Los Barrios.

A la espera de un acuerdo que regule los residuos transfronterizos

El Reino Unido ya negocia con la Unión Europea un acuerdo que regule el traslado de residuos transfronterizos que evite esta situación, que no es nueva en Gibraltar: en los años noventa se vivió una situación similar con imágenes de residuos urbanos acumulándose por la falta de gestión. Verdemar ha reclamado un acuerdo que garantice una buena trazabilidad de estos residuos y que evite un problema ambiental en el Estrecho de Gibraltar. La asociación ha reclamado que la solución no sea trasladar en barco la basura al Reino Unido: "Dejará una huella ecológica de envergadura", denuncian.

Gibraltar ya trabaja en una solución de contingencia

En Gibraltar son conscientes de que la solución puede ser un problema medioambiental de alcance. Desde el Gobierno gibraltareño se espera una solución que llegue durante la próxima semana, pero ante posibles retrasos ya trabajan en una solución de contingencia que evite mayores problemas. Así, el gobierno de Gibraltar, España y la empresa encargada del traslado de los residuos a la planta de Los Barrios plantean ya nuevos escenarios para su gestión.

El Gobierno de Gibraltar ha planteado que se podría triturar, empaquetar y compactar la basura de forma en que se aumente la capacidad de almacenamiento. Para ello, Gibraltar podría usar un equipo de contingencia suministrado por el gobierno británico. Estos 'fardos' de basura podrían ser almacenados en los túneles de la Roca en caso de necesidad.