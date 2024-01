'Que envidia a mi me da', el pasodoble del Vera Luque que en 2020 pedía 'una voz andaluza' para condicionar las políticas del Gobierno

Dicen que las tablas del Gran Teatro Falla durante el Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz son 'periodismo cantado'. Las agrupaciones que participan en el COAC siempre acaban 'tocando' temas de índole local y nacional, creando un relato con visión gaditana del devenir del mundo y la crisis catalana no ha sido una excepción. La última voz en hacerlo -y con mucho eco- ha sido la comparsa de Antonio Martínez Ares 'La Oveja Negra' poniendo el foco en "los engaños" que a su juicio ha cometido el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en sus concesiones a los partidos políticos independentistas catalanes en lo referente a la amnistía

Pero no han sido los únicos en hablar sobre Cataluña y los partidos políticos catalanes: entre otras muchas agrupaciones en hacerlo, en los cuartos de final del COAC 2020 la chirigota del célebre autor José Antonio Vera Luque -que este año no ha sacado agrupación-, 'Los #Cadizfornia' cantaron sobre ello y lo hicieron poniendo la crítica sobre los 61 diputados y diputadas andaluces que están en el Congreso de los Diputados: "Nadie nos representa", ahonda la letra del segundo pasodoble 'Qué envidia a mi me da', que sonó sobre el Gran Teatro Falla. "Qué envidia a mi me da ver como los catalanes aunque los llamen rufianes condicionan los planes del gobierno central", comenzaba la letra destacando la envidia que les daba ver a partidos vascos, canarios, gallegos o el turolense "representando a su tierra".

Fue primer premio en chirigotas en el COAC 2020

Prosiguen su crítica preguntándose donde están los diputados andaluces que representan a ocho millones de personas diciendo que "nadie nos representa". "Si hubiera un grupo de gente enseñando los dientes por Andalucía, peleando por la sangre, la pena y el hambre de la tierra mía, empuñando la Arbonaida y despojado de complejo ocupando en el Congreso los sitios que hoy no nos sirven de nada", prosigue esta chirigota que se pregunta si "en Madrid tuvieran por fin a Blas Infante presente seguro que el Congreso temblaba de miedo si se escuchara allí 'Callarse que ahora va a hablar Andalucía".