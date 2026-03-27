ITINERARIOS 2026

Ya se puede recoger y descargar el itinerario de la Semana Santa de Cádiz 2026 de Onda Cero

La Semana Santa de Cádiz no se ve, se siente. Se vive en cada esquina, en cada golpe de horquilla, en cada saeta que rompe en silencio. Es el fervor de un pueblo que, con su propio estilo, rinde homenaje a siglos de tradición. Desde

Onda Cero, te invitamos a recorrerla de la forma más gaditana posible, con este itinerario que te llevará por el corazón de nuestra Semana Mayor.

Para disfrutarla como un auténtico gaditano, respeta y valora nuestra tradición, nuestro estilo y nuestra idiosincrasia.

Busca los mejores rincones para sentir la emoción de una salida, la solemnidad de un control de salida o la magia de

una recogida al filo de la madrugada.

Onda Cero Cádiz

Cádiz |

Portada itinerario Semana Santa 2026
Portada itinerario Semana Santa 2026 | OCR

Lugares de recogida

Onda Cero Cádiz: Plaza Asdrúbal 16, bajo.

Horario: de 9:30 a 14:00

Establecimientos colaboradores donde podrás recoger tu itinerario en horario comercial

  • Cádiz

Clínica García Graff.: Avenida de la Ilustración, 6

Mascotas Ávila: Plaza Asdrúbal, 4

Petit Comité: Calle San Germán, 3

Café-Bar Ducal: Pl. Fragela, 2

Restaurante Pócimas: Plaza Candelaria, 3

Restaurante La Bodega: Paseo Marítimo, 23

Restaurante Cumbres Mayores: Calle Zorrilla, 4

Pantoner: Calle Sacramento, 13

  • Chiclana

Colchonería Javier Casado: Avenida de los Descubrimientos, 49

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