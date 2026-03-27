ITINERARIOS 2026

Ya se puede recoger y descargar el itinerario de la Semana Santa de Cádiz 2026 de Onda Cero

La Semana Santa de Cádiz no se ve, se siente. Se vive en cada esquina, en cada golpe de horquilla, en cada saeta que rompe en silencio. Es el fervor de un pueblo que, con su propio estilo, rinde homenaje a siglos de tradición. Desde Onda Cero, te invitamos a recorrerla de la forma más gaditana posible, con este itinerario que te llevará por el corazón de nuestra Semana Mayor. Para disfrutarla como un auténtico gaditano, respeta y valora nuestra tradición, nuestro estilo y nuestra idiosincrasia. Busca los mejores rincones para sentir la emoción de una salida, la solemnidad de un control de salida o la magia de una recogida al filo de la madrugada.

Onda Cero Cádiz