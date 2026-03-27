Ya se puede recoger y descargar el itinerario de la Semana Santa de Cádiz 2026 de Onda Cero

Lugares de recogida
Onda Cero Cádiz: Plaza Asdrúbal 16, bajo.
Horario: de 9:30 a 14:00
Establecimientos colaboradores donde podrás recoger tu itinerario en horario comercial
- Cádiz
Clínica García Graff.: Avenida de la Ilustración, 6
Mascotas Ávila: Plaza Asdrúbal, 4
Petit Comité: Calle San Germán, 3
Café-Bar Ducal: Pl. Fragela, 2
Restaurante Pócimas: Plaza Candelaria, 3
Restaurante La Bodega: Paseo Marítimo, 23
Restaurante Cumbres Mayores: Calle Zorrilla, 4
Pantoner: Calle Sacramento, 13
- Chiclana
Colchonería Javier Casado: Avenida de los Descubrimientos, 49