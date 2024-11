Irene García: "No hay ningún socialista gaditano satisfecho después de haber perdido tanta representación en la provincia"

La secretaria de Política Institucional del PSOE de Andalucía, Irene García, apoya sin fisuras el liderazgo de Juan Espadas al frente de los socialistas andaluces y cree que no es momento de cuestionar su nombre como cabeza del proyecto del PSOE andaluz durante los próximos años, "ahora que se ha conseguido vertebrar una labor de oposición fuerte al PP andaluz".

En una entrevista en el programa Más de Uno Bahía de Cádiz, la número 3 del socialismo andaluz hace una reflexión positiva del rumbo del partido, que ha pasado de una posición de debilidad a una "posición de fortaleza" frente a los populares. "Después de seis años complejos, se está consiguiendo poner contra las cuerdas a la imagen de moderado del presidente Moreno Bonilla", ha calificado García.

"Toca relanzar, apoyar y complementar con las voces que quieren participar en el proyecto de Juan Espadas y no toca debilitar la figura del actual líder socialista andaluz", cree Irene García. La número tres del PSOE de Andalucía se refiere a los diferentes cargos orgánicos del partido que han puesto en duda el liderazgo de Espadas en entrevistas en medios de comunicación, como Luis Ángel Hierro, histórico socialista en el programa 'En Clave Sur', de Onda Cero Andalucía.

"El nerviosismo que algunas voces tienen deberían expresarlo en los congresos, no en los medios"

Preguntada sobre si cree que esa reflexión a nivel andaluz debe aplicarse a la provincia de Cádiz, Irene García señala que hay que hacerla: "No hay ningún socialista gaditano satisfecho después de haber perdido tanta representación en la provincia", ha criticado tras la pérdida de la Diputación de Cádiz, de la que dice que "es verdad que tenemos los mismos diputados y diputadas pero hemos perdido el gobierno, que es el que permite hacer un proyecto político".

Hay que ser muy respetuosas con las direcciones

García ha reclamado que se cuente con la totalidad del partido "no solo con la mitad del mismo". Irene García ha reclamado que se deje de enturbiar el debate político previo al Congreso Federal y Regional.

Unos presupuestos decepcionantes

Sobre los presupuestos de la Junta de Andalucía, la dirigente socialista dice que son unos presupuestos "decepcionantes". En rueda de prensa, García ha dicho que “son unos presupuestos tramposos, uno de los menos provincializados porque no quieren que podamos desmenuzarlos y no concretan nada”. Considera además que “agrandan la brecha de desigualdad con una bajada de 158 millones en inversiones porque ya no figura la ITI”. A propósito de la Iniciativa Territorial Integral, la parlamentaria andaluza ha preguntado “qué ha pasado con esos fondos, que se ha hecho y cuánto ha tenido que devolverse”.

Sobre el paso de la DANA por Andalucía, García ha puesto en valor la actuación de los servicios públicos de emergencias en Andalucía y ha dicho que el gobierno andaluz heredó un sistema de emergencias 'puntero y referente', del cual espera que tras la nueva agencia pública de emergencias que proyecta el gobierno de Moreno Bonilla se refuerce y "se cuide".