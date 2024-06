El Comité de Empresa de la limpieza de San Fernando comienza movilizaciones por el convenio colectivo

El Sindicato Comisiones Obreras del Hábitat Cádiz, "denuncia" la actitud de la Empresa Prezero,S.A. en la "corta" negociación que se ha venido llevando a cabo en la Negociación Convenio Colectivo que debe regir las condiciones laborales de la plantilla del Servicio de Recogida de Residuos urbanos de la localidad de San Fernando.

El Presidente del Comité de Empresa, Javier Cuevas, lamenta esta situación, y la cataloga de inaceptable. El Representante de CCOO incide que la propuesta realizada por la Empresa, no sólo a lo que se refiere a la subida salarial sino del resto de componentes sociales que conforman el Convenio, "es una falta de respeto hacia los trabajadores y trabajadoras que forman parte del Servicio".

"Con un IPC disparatado y con una pérdida de poder adquisitivo soportado por los trabajadores durante los últimos años, la propuesta empresarial es del todo inaceptable, máxime cuando la Empresa no ha dado opción alguna, incumpliendo así uno de los principios básicos que debe imperar en toda negociación", recalca Javier Cuevas que no descarta una huelga indefinida si no hay una negociación que satisfaga a los trabajadores y trabajadoras.