Andalucía TRADE GLOBAL roza el medio millar de profesionales inscritos, a dos semanas de su inicio en Málaga

Andalucía TRADE GLOBAL 2026, organizado por Andalucía TRADE, órgano adscrito a la Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación; reunirá la mayor representación de mercados internacionales presentes en este tipo de eventos en España, con una presencia récord en la edición malagueña de 76 países a través de la Red Andalucía TRADE Internacional. Ésta acaba de incorporar a Armenia a la red, con el objetivo de apoyar la diversificación geográfica de las exportaciones andaluzas, con más apoyo sobre el terreno en la región de Asia Central y el Cáucaso.

Se trata de un encuentro de participación exclusivamente profesional y que mantiene aún abierto el plazo de inscripciones en www.andaluciatradeglobal.es, donde los profesionales pueden solicitar reuniones con los representantes de los países de su interés. También, pueden acceder a los mecanismos de apoyo al comercio exterior de Andalucía TRADE y de las instituciones colaboradoras en la organización: la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), el Consejo Andaluz de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, e ICEX-España Exportación e Inversiones. Igualmente, tendrán acceso a los servicios hacia el comercio exterior de las 18 firmas privadas que cuentan con stand (entidades financieras, de consultoría, logística, etc.).

De este modo, las empresas que participen en Andalucía TRADE GLOBAL 2026 tendrán a su alcance en un espacio integral, todos los servicios necesarios para afrontar con plenas garantías su expansión internacional y organizar acciones concretas en 2027. Esta oferta incluye asesoramiento especializado en áreas clave como financiación, cobertura legal en mercados de destino, logística, marketing, certificación y telecomunicaciones.

Incentivos al comercio exterior

Igualmente, las empresas contarán con el asesoramiento adecuado para solicitar los incentivos de apoyo al comercio exterior de Andalucía TRADE, para la realización de acciones de promoción en todo el mundo, como participaciones en ferias, misiones comerciales y acciones individuales de empresas.

Concretamente, Andalucía TRADE GLOBAL 2026 contará en Fycma con una zona expositiva de 22 stands: los de Andalucía TRADE, Confederación de Empresarios de Andalucía; Consejo Andaluz de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación e ICEX- España Exportación e Inversiones. Junto a ellos, los de 18 entidades privadas de apoyo al comercio exterior: Arola Aduanas y Consignaciones, Banco Santander, Baylog Logística Integral, Boleo Global, Caja Rural del Sur, CIAC Branding, DHL Express, Ebury, FiduPartner Marruecos, ICT Export Easy, Indegate, Instituto Halal, Málaga Open for Business, Omnicrea Consultoría, Operinter, The Salmon Factor, Track Global Solutions y Vázquez & Barba.

Desde hace 22 años, Andalucía TRADE organiza, con diferentes formatos, el principal encuentro para la internacionalización de las empresas andaluzas. Con sede alterna en Sevilla y Málaga, Andalucía TRADE GLOBAL ejerce de palanca para que las empresas andaluzas encuentren nuevas oportunidades de negocio y planifiquen su acción exterior en el mundo a través de reuniones B2B con los representantes de los países en los que presta servicio la Red Andalucía TRADE Internacional y los servicios expertos de sus partners estratégicos. En sus dos jornadas, ofrece una información trascendental y unos servicios que, de otro modo, costaría mucho tiempo y dinero obtener por parte de las empresas.

La organización de esta acción por parte de Andalucía TRADE será cofinanciada con fondos procedentes de la Unión Europea a través del P.O. FEDER de Andalucía 2021-2027, dotado con una contribución comunitaria del 85%, o cualquier otro Programa Europeo susceptible de cofinanciar esta acción.