El sector pesquero de Almería ya conoce la normativa de este año para faenar en la Isla de Alborán

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha aprobado el censo de embarcaciones autorizadas para desarrollar pesca profesional en el caladero de Alborán, una zona marítima que influye directamente en la actividad pesquera del litoral almeriense, y ha determinado que solo podrán operar simultáneamente un máximo de cinco barcos.

La medida aparece recogida en una resolución publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado, en la que se detallan los criterios para la inclusión de los buques en el registro autorizado para pescar mediante artes menores, palangre de fondo y nasas destinadas a la captura de camarón.

El documento establece además que el censo se estructura en dos listados diferenciados. Por un lado, una relación de buques fijos y, por otro, una lista base en la que se incluyen las embarcaciones activas que pueden desarrollar esta actividad en el área.

Asimismo, la normativa recoge que la actividad pesquera en el caladero continuará organizándose mediante un sistema de turnos, un modelo que ya se venía aplicando de forma habitual en la zona para regular la presencia de barcos.

La resolución tendrá vigencia desde su publicación hasta el 31 de diciembre de 2027. Una vez superada esa fecha, el documento quedará prorrogado automáticamente hasta que se revise y actualice el censo tras comprobar que se siguen cumpliendo las condiciones establecidas.

Por otra parte, las embarcaciones que quieran capturar besugo deberán disponer de la licencia específica que exige la normativa vigente para esta pesquería en el mar de Alborán, que regula los desembarques de esta especie capturada con artes como palangre, voracera o línea de mano.