Salvamento Marítimo busca a un varón tras un aviso de naufragio en Carboneras

Salvamento Marítimo retomaba esta mañana la búsqueda de una persona que, según los avisos a emergencias, se arrojó al mar este pasado martes, después de que empezara a entrar agua en su embarcación a unas cinco millas del Puerto de Carboneras.

En concreto, el helicóptero Helimer 221 ha despegado sobre las 8,20 horas de este miércoles para volver a rastrear desde el aire la zona. En este sentido, el Servicio de Emergencias del 112 recibió una llamada de auxilio sobre las 14,00 horas del martes de una persona. En esa llamada, alertaba de que su embarcación se estaba inundando y que al final, iba a saltar al agua. En ese momento, Emergencias dio aviso a Salvamento que procedió al correspondiente operativo de medios aéreos en la zona que tuvo lugar hasta el anochecer y sin ningún resultado.

De igual modo, se ha dado aviso a los buques que se encontraban en la zona aunque de momento no han observado nada. De este modo, Salvamento Marítimo continuará emitiendo avisos a los navegantes de la zona por si localizaran a esta persona desparecida.