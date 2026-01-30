BORRASCA 'KRISTIN'

Restablecen el suministro eléctrico en Los Vélez y Níjar tras el temporal

La compañía eléctrica Endesa, junto con sus contratas, ha conseguido restablecer y normalizar el suministro eléctrico en el 99 por ciento de las zonas afectadas por los efectos de la borrasca 'Kristin'

Almería |

ONDA CERO ALMERIA | Getty Images

La compañía eléctrica Endesa ha conseguido restablecer y normalizar el suministro eléctrico en el 99 por ciento de las zonas afectadas por los efectos de la borrasca 'Kristin', con rachas de hasta 130 kilómetros por hora, que afectó sobre todo a la comarca de Los Vélez y a la zona de Las Negras, en Níjar (Almería). En cualquier caso, se mantiene activo su plan operativo de emergencia activado, de modo que ha destinado todos sus recursos humanos y técnicos en tareas de revisión, de adecuación y de recuperación del servicio de las líneas aéreas afectadas. De este modo, se continúa trabajando en labores de normalización y adecuación de los tendidos aéreos afectados, si bien las condiciones de trabajo están siendo muy complicadas debido a las fuertes rachas de viento.

La compañía ha asegurado que mantiene aún un contacto "fluido" con las autoridades competentes para trasladar información de los trabajos de recuperación. En esta línea, ha pedido a los clientes afectados disculpas por los inconvenientes derivados de la borrasca.

