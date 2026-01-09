Pólvora y polvorilla 'Sanantonera' en Cantoria

Cantoria, en la Comarca del Mármol-Valle del Almanzora ha hecho de la pólvora su seña de identidad festiva, explotando más de mil kilos de carretillas en honor de San Antón y San Cayetano cada mes de enero.

Además, Úbeda y Baeza cuentan con la asociación TUBBA para el desarrollo turístico sostenible, un roquetero de adopción correrá con falda en la carrera de San Antón de Jaén del próximo día 17, actividades de invierno en el Aula del Mar de Roquetas, el TrailAlicún de este domingo volverá a ser una fiesta para todas las edades,...

De lunes a viernes a las 12,50 h, el turismo que cuenta Pepe Ballesteros