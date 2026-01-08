SUCESOS

La Guardia Civil rescata a cuatro personas atrapadas por la nieve en una zona de montaña de Vícar

El vehículo quedó averiado a 1.600 metros de altitud y entre los ocupantes se encontraba un menor de ocho años

Onda Cero Almería

Almería |

La Guardia Civil ha llevado a cabo este miércoles una intervención de auxilio para rescatar a los ocupantes de un coche que quedó inmovilizado en una zona de montaña del término municipal de Vícar (Almería). El incidente se produjo en el entorno de la Loma de Paniagua, cerca del Barranco de la Atalaya, a unos 1.600 metros de altitud, donde la acumulación de nieve y las bajas temperaturas complicaban seriamente la situación. En el vehículo viajaban cuatro personas, entre ellas un niño de ocho años.

Según ha informado la Comandancia de la Guardia Civil de Almería, el aviso se recibió alrededor de las tres de la tarde del 7 de enero a través del Centro de Mando y Coordinación de Servicios, lo que motivó la activación inmediata de un dispositivo de emergencia debido a la dificultad de acceso al lugar.

Para la intervención se movilizaron efectivos de las Patrullas de Reserva y Seguridad pertenecientes a la tercera Compañía de la Guardia Civil de El Ejido, que actuaron extremando las medidas de seguridad y rapidez ante las adversas condiciones meteorológicas y del terreno.

La actuación concluyó con la evacuación satisfactoria de todos los ocupantes del turismo, quienes, a pesar del frío y la nieve, se encontraban en buen estado de salud.

