Ustea denuncia cierre de aulas y aumento de las ratios de alumnos en la provincia

Ustea considera especialmente grave que se eliminen unidades en una provincia que continúa creciendo demográficamente y que ya alcanza los 773.577 habitantes, la cifra más alta de su historia. Sin embargo, numerosos centros educativos de toda la provincia han perdido unidades tanto en Educación Infantil como en Primaria.

· Poniente: pierden una unidad de primaria el CEIP San Nicolás (Adra); CEIP Torrequebrada, CEIP Arco Iris, CEIP Francisco Sáiz Sanz y CEIP Virgilio Valdivia de Aguadulce; CEIP Las Lomas de Roquetas de Mar; CEIP Miguel Servet de Balerma; CEIP José Salazar de EL Ejido; CEIP 10 de Abril (La Mojonera). En infantil pierden unidades la EI Punta Sabinar de EL Ejido, CEIP Francisco Villaespesa del Parador de las Hortichuelas o el CEIP Fuentesantilla del Puente del Río (Adra).

· Levante: pierde 2 unidades en primaria el CPR San Miguel (El Convoy) y una unidad algunos centros como el CEIP Hispanidad de Garrucha, CEIP Emilio Zurano Muñoz de Pulpí, CEIP San José (San José, Níjar) y CEIP San José de Calasanz de Huércal Overa, que pierde una unidad tanto en infantil como en primaria. En Infantil pierden unidades el CPR Historiador Padre Tapia (El Viso), CEIP Reyes Católicos de Vera o CEIP Juan Sebastián Elcano de San Isidro de Níjar.

· Alpujarra: CPR Valle de Andarax (Instinción) pierde dos unidades de primaria y CPR Azahar (Alboloduy) pierde una unidad de infantil.

· Almanzora, los Vélez y Filabres-Tabernas: CPR Medio Almanzora II de Albox pierde una unidad de infantil y CPR Trina Rull (Olula) y CEPR Doctor Severo Ochoa pierden una unidad en primaria.

· Área metropolitana de Almería: algunos ejemplos de los centros que pierden unidades en infantil el CEIP Soledad Alonso Drysdale (Gádor), CEIP Clara Campoamor (Huércal de Almería) o EI Gloria Fuertes (Pujaire); el CEIP los Almendros, CEIP El Puche, CEIP San Luis y CEIP Freinet, cuya unidad de este último fue a parar a manos de un centro concertado de la capital. En primaria pierden unidades el CEIP Francisco de Goya, CEIP Madre de la Luz, CEIP Indalo de la capital; CEIP La Jarilla y CEIP 28 de febrero de Huércal de Almería); CEIP José Díaz Díaz de Pechina y el CEIP Padre Manjón de Benahadux. Además, el CEIP Joaquín Visiedo de Viator pierde 3 unidades, dos en primaria y una en infantil.

Además, el sindicato educativo advierte de que estos cierres suponen un aumento de ratios, mayor inestabilidad para el profesorado interino y un deterioro progresivo de la calidad educativa. Además, denuncia que algunas unidades suprimidas en la capital han sido derivadas a centros concertados, en un contexto en el que la educación privada recibe más de 1.100 millones de euros en los presupuestos autonómicos.

Desde el sindicato anuncian que continuarán con acciones reivindicativas para exigir a la Junta de Andalucía la paralización de los cierres de aulas públicas y una planificación educativa acorde a las necesidades reales de la población escolar almeriense.