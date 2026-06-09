Piden ocho años de cárcel para dos acusados de traficar con 7,3 kilos de éxtasis en El Alquián

La Audiencia Provincial de Almería juzga este miércoles a dos hombres acusados de un delito contra la salud pública después de que fueran detenidos con 7,32 kilos de MDMA o éxtasis en el barrio de El Alquián.

Según el escrito de acusación, la Fiscalía solicita para cada uno de ellos ocho años de prisión y una multa de 1,2 millones de euros. Además, interesa su expulsión de España durante diez años una vez cumplan dos tercios de la condena.

Los hechos se remontan al 12 de septiembre de 2025, cuando agentes de la Policía Nacional detectaron a los dos sospechosos en actitud sospechosa junto a un vehículo en la confluencia de las calles Traíña y Catamarán.

Durante la identificación policial, ambos emprendieron la huida en direcciones opuestas y abandonaron una mochila que contenía cuatro bolsas herméticas repletas de pastillas. Los agentes lograron detener a uno de ellos en el lugar, mientras que el segundo consiguió escapar y fue arrestado un mes después en Elche (Alicante).

El análisis de la sustancia intervenida confirmó que se trataba de MDMA, con un peso total de 7,32 kilogramos. Según las estimaciones recogidas en la causa, la droga habría alcanzado un valor superior a los 404.000 euros en el mercado ilícito.

Los dos acusados permanecen en prisión preventiva a la espera de la celebración del juicio, prevista en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería.