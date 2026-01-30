Llega el Día del Romero a Bacares. Vuelven los emigrantes a su pueblo

El delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Almería, Juan José Alonso, ha asistido a la presentación oficial del Día del Romero de Bacares, una cita emblemática del calendario festivo local que se celebrará los próximos 31 de enero y 1 de febrero. Este evento se ha afianzado como una ocasión especial para el encuentro entre vecinos, el regreso de antiguos residentes y la proyección turística y gastronómica del municipio.

En el transcurso del acto, Alonso ha subrayado la importancia de este tipo de celebraciones para el fortalecimiento del turismo de interior, señalando que iniciativas como esta permiten diversificar la oferta turística, atraer visitantes fuera de los meses de mayor afluencia y generar actividad económica en el entorno rural. Asimismo, ha destacado que el Día del Romero contribuye a preservar el patrimonio cultural y las tradiciones locales desde una perspectiva respetuosa y sostenible.

Cada año, la festividad congrega a un gran número de participantes, tanto residentes como personas vinculadas históricamente a Bacares, convirtiéndose en un espacio de convivencia que refuerza el sentimiento de pertenencia y la identidad del municipio. A través de la gastronomía, las costumbres populares y el contacto con la naturaleza, el evento se consolida como un motor social y económico que favorece el mantenimiento de la vida en el medio rural y apoya a los sectores productivos locales.

